!f İstanbul’a Son 3 Gün

Söyleyecek sözü olanları 18 yıldır bir araya getiren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 13 Eylül’de İstanbul’da başlıyor. Çok seslilikle büyümeyi amaç edinen !f ruhu, bu yıl da özün bağımsızlığını ilan ediyor ve sinema tutkunlarını ortak bir platformda bir araya getiriyor. 22 Eylül’e kadar sürecek festivalde klasikleşmiş seçkilere ek olarak bu yıl ilk defa !f Çocuk, !f Jenerasyon gibi seçkiler de yer alıyor.

!f Galalar’da Joanna Hogg, Jim Jarmusch, Dominga Sotomayor Castillo ve Jérémy Clapin seyirciyle buluşuyor.

!f Galalar’ın bu yılki seçkisinde Jim Jarmusch, Roy Andersson ve Joanna Hogg gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri bulunuyor. Roy Andersson’un 14 yılda tamamladığı “Yaşananlar” üçlemesinin ardından çektiği ve son filmi olan “About Endlessness” filmi ve Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğunda oturduğu, zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için yaptıklarını anlatan son filmi “The Dead Don’t Die” merakla beklenen filmler arasında yer alıyor.

!f Efsaneler seçkisinde “Tabutta Rövaşata”, “Ağır Roman” gibi Türk sinemasının efsanevi filmleri, !f Kült’te David Lynch’in yönettiği “Blue Velvet”, “Eraserhead” gibi dünya sinema tarihinin kült filmleri, !f Belgesel’de ise “Mystify: Michael Hutchence” ve “Loving Vincent: The Impossible Dream” gibi filmler çok yakında seyircilerle buluşuyor. Sinemaseverler, !f Deneysel’de “Lysis”, Keş!f’te “End of Season”, !f Gökkuşağı’nda “End of the Century”, !f Karanlık ve Köşeli’de “Luz” ve !f Ulusal seçkisinde “Peri: Ağzı Olmayan Kız” gibi bir çok bağımsız filmi izleme şansı yakalayacak.

!f jürileri en iyiyi arıyor

Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşan yarışmalar ile !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde yeni doğanın bilgeliğinin daha fazla insana ulaşması amacıyla bir araya gelen jüri üyeleri ise filmleri değerlendirerek en iyiyi ortaya çıkmak istiyor. Bu hedefle Keş!f kategorisi, Michel Franco’nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ile Ayçe Kartal seçecek.