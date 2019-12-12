Evlilik Fuarı 2020 Trendlerini Belirleyecek

Evlenecek olan çiftlerin tüm detayları bulabilecekleri fuarda 2020 trendleri de konukların beğenisine sunulacak.12 Aralık Perşembe günü açılış konuşması ile kapılarını aralayacak olan fuara, Kına Geceleri Ankara-Kına Kızları Dans Showu ve Trio Dans Akademisi gösterisi damga vuracak. Laa Sia Sposa gelinlik defilesi, Seçil İlmio abiye defilesi, Setrms gelinlik ve abiye gösterisi ile renklenecek günün kareografisinde İpek Tanrıyar imzası olacak. Şebnem Schaefer, Wilma Elles, Nilay Dorsa gibi ünlü isimlerin podyuma çıkacağı gün, Evrim Memili Make-up Showu ve Canto Orkestrası ile noktalanacak.

15 Aralık Pazar günü son bulacak olan etkinlik, Make Up gösterileri, saç şovları, organizasyon detayları, 2020 trendleri, evlilik danışmanlığı gibi birçok konuyu da organizasyon sürecinde çiftlerle buluşturacak.