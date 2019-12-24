Evlilik Dünyası Fuarı 17-19 Ocak'ta Lütfi Kırdar'da

Düğünlerdeki ‘Doğaya Dönüş’ trendi ile beraber gelinliklerde de doğal kumaşlar tercih edilmeye başlandı. 2020’nin düğünlerinde; kenevir, ipek, organik pamuk, bambu, ipek harmanları ya da vintage kumaşlar kullanılarak üretilebilen organik gelinlikleri bolca göreceğiz.

Evlilik hazırlığı içinde olan çiftler, yeni sezonun modasını belirleyen Evlilik Dünyası Fuarı’nda bu yıl da 17-19 Ocak’ta Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek. Bu yılki temasını ‘doğaya dönüş’ olarak belirleyen fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmakla kalmıyor, trendler konusunda da yol gösteriyor.

Modern insanın toprağa, ağaca yani doğal bir hayata olan özleminden doğan ‘doğaya dönüş’ trendi; artık düğünlerin de konseptini belirliyor ve organik düğünlerin sayısı, her geçen gün artıyor. Doğallık arayışı ise sadece düğünlerde değil aksesuarlarda ve gelinliklerde de etkisini gösteriyor. Farklı model ve tarzları cesurca denemekten kaçınmayan yeni nesil gelinler, artık doğa bilinciyle ‘organik gelinlikler’i tercih ediyor.

Yeni Neslin Gözdesi: Organik Gelinlikler

Gelinlikte trend, doğa dostu gelinlikler! Kenevir, ipek, organik pamuk, bambu, ipek harmanları ya da vintage kumaşlar kullanılarak üretilebilen organik gelinlikler 2020’de tüm gelinlerin tercihi olacak.

Düğünde Topuklu Ayakkabı Kâbusuna Son!

Düğünlerde ve gelinliklerde doğallık ve sadelik tabii ki ayakkabılara da yansıyor. Gelinler artık daha özgür olacak. Yeni trend gelin ayakkabıları, hem rengârenk hem de kişiye özel olarak tasarlanıyor.

Duvaklar Her Zamankinden Daha Özgür

Özellikle tül kumaşın tercih edildiği bu tarz gelinlik modellerinde, duvakta da bir kısıtlama yok. İster uzun ister kısa, gelinliğin modeline göre duvakları da şekillendirmek mümkün. Çapraz ipli sırt bağlamalı modelleri daha nostaljik bir hava estirirken boylarda ise mini ya da maksi sınırı olmaksızın seçim tamamen gelinlerin.

Gelin Buketi ve Saçlarda Doğallık Ön Planda

Bir gelin adayının zarafeti ve şıklığıyla taşıdığı gelinliklerin en önemli aksesuarı gelin buketleridir. Yapay çiçeklerden gelin buketleri bir döneme damgasını vursa da son yıllarda taze ya da kurutulmuş çiçeklerden tasarlanan gelin buketleri doğal gelinlerin en vazgeçilmez aksesuarı. Artık daha doğal görünmek isteyen gelinler, yine kurutulmuş çiçeklerden gelin tacını ve açık hafif bukleli saçları tercih ediyor.

Doğa Dostu Davetiyeler

Artık trend geri dönüşümlü davetiyeler! Organik kağıtlardan hazırlanan geri dönüşümlü davetiyeler, gittikçe yaygınlaşıyor. Yeni sezonun düğün trendlerini belirleyen Evlilik Dünyası Fuarı’nın konsept çekimleri bu yıl da göz kamaştırdı. Sedef Adası’nda ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede tarafından gerçekleştirilen konsept çekimlerde Banu Güven, Sagaza Madrid, Nihan Peker, Begüm Salihoğlu, Çağteks ve Seren Moda gibi ünlü markaların gelinlikleri kullanıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çifti ağırlayacak olan fuar, 17-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek.