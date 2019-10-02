Evliliğe Psikolojik Olarak Hazır Mısınız?
"Güzel giden bir beraberliğin ardından evlilik kararı almak, aşk ve tutkunun yoğunluğu ile çiftlere kolay gibi görünse de evlilik hazırlığı, evlendikten sonra yaşanan adaptasyon süreci bazen zor geçebiliyor. Evlilik karar alan çiftlerin ise bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor."
Sevgiliniz, yaşadığınız ilişki sizi çok mutlu etse de iş evliliğe gelince tahmin ettiğinizden bile daha fazla konu devreye giriyor. Evlilik kararı ile beraber ailelerin tanışması, tören organize etmek, kıyafet alışverişleri, yeni bir ev kurmak derken çiftler evlilik kavramından uzaklaşıyorlar. Her şey olup bittikten, nikah kıyıldıktan ve aynı evin içine girdikten sonra durumun farkına varıyorlar.
“Ben ne yaptım!”
İki kişinin aynı evi, aynı hayatı paylaşmaya başlaması, yepyeni bir hayata başlamak bazen çiftlerde bir panik durumuna sebep olabiliyor. Hatta tarafların “Ben ne yaptım?” diye kendilerini sorguladığı bile görülüyor. Birçok çiftin evlendikten sonra yaşadığı adaptasyon süreci, uzmanlar tarafından normal olarak kabul ediliyor.
Sadece dışarıda zaman geçirmek önemli bir sebep
Birçok çift, ilişki esnasında ayrı evlerde yaşıyor ve taraflar birbirlerinin ev haline tanık olamıyorlar. Haliyle dışarıda geçirilen vakit daha fazla oluyor ve çiftler evlendikten sonra aynı eve girince hem yeni eve hem de beraber yaşamaya adapte olmakta zorlanıyorlar.
Evliliğe alışmakta zorluk çeken bireylerde depresyon, panik bozukluk, ağlama krizleri, iştahsızlık, cinsel isteksizlik, pişmanlık hissi gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Tüm bunlar ise çiftler arasındaki iletişimi sekteye uğratıyor.
Sağlıklı bir evlilik için ipuçları
Evlilik sonrası yaşanan adaptasyon sorununun geçici olduğunu unutmayın ve süreci daha kolay atlatmak için eşinizle iletişim kurmayı ihmal etmeyin.
Eğer panik anları yaşıyorsanız nefes egzersizlerinden yardım alın.
Ev işlerini paylaşmak, çiftlerin birbirine yardım etmesi, tarafların çok fazla sorumluluk hissetmesinin önüne geçer. Bu da adaptasyon sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.
Kendinize zaman ayırın ve ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla organizasyonlar yapın. Eşiniz ile birbirinizi özlemek için ortam yaratın.
Eğer panik ve pişmanlık hali tahmininizden uzun sürdüyse ve kendinizi zaman geçmesine rağmen iyi hissetmiyorsanız bir evlilik terapistinden yardım almayı ihmal etmeyin.