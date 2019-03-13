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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Evinizi Değiştirecek 8 Etkili Dokunuş

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Evinizi Değiştirecek 8 Etkili Dokunuş

"Yapacağınız küçücük dokunuşlarla, evinizi yepyeni bir yer haline getirebilirsiniz. İşte evinizi değiştirecek 8 etkili dokunuş..."

Tablolardan yardım alın

Sanat eserleri, bir yeri kişisel hale getirmenin en basit ve etkili yollarından birisidir. Bir tablo satın alarak, evinizin uygun bir duvarına asabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunun havası bir anda değişecek.

Çiçekler hep işe yarar

Çiçeklerin hakim olduğu bir ev, sıcak bir havaya sahip olur. Siz de en sevdiğiniz bitkileri şık saksılara ekerek evde bakabilirsiniz. Çiçeklerinizi ister evin bir köşesinde konumlandırın isterseniz de dört bir yanına dağıtın. Her şekilde güzel duracaktır.

Evinizi Değiştirecek 8 Etkili Dokunuş

Ona ait bir koku bulun

Her evin kendine has bir kokusu vardır. Kapıdan içeri girdiğinizde burnunuza gelmesini istediğiniz koku hangisi ise onu alın ve evinizde hep o kokuyu kullanın. Bir kokunun evinizle özdeşleşmesi en az şık dekorasyon kadar önemlidir.

Toplayın

Etrafta yıllar önce aldığınız ama kullanmadığınız eşyalar varsa kaldırma vaktiniz geldi. Bu işlem hem evinizde daha fazla alan açacak hem de etrafın ferahlamasını sağlayacak.

Evinizi Değiştirecek 8 Etkili Dokunuş

Pencere içlerini boş geçmeyin

Evinizde pencerelerinizin iç kısmında geniş bir alan varsa mutlaka dekorasyona dahil edin. Mumlar, minik objeler ve çiçekler pençe içlerini değerlendirmenin en güzel yollarından.

Dip bucak temizleyin

Her zaman yaptığınız temizlikten bahsetmiyoruz. Evinizi gerçek anlamda köşe bucak temizleyin. Evdeki her bir ayrıntının bile tozunu alın. Çok yorulsanız bile yepyeni bir eve sahip olmuş gibi hissedeceksiniz.

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