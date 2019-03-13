Evinizi Değiştirecek 8 Etkili Dokunuş
"Yapacağınız küçücük dokunuşlarla, evinizi yepyeni bir yer haline getirebilirsiniz. İşte evinizi değiştirecek 8 etkili dokunuş..."
Tablolardan yardım alın
Sanat eserleri, bir yeri kişisel hale getirmenin en basit ve etkili yollarından birisidir. Bir tablo satın alarak, evinizin uygun bir duvarına asabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunun havası bir anda değişecek.
Çiçekler hep işe yarar
Çiçeklerin hakim olduğu bir ev, sıcak bir havaya sahip olur. Siz de en sevdiğiniz bitkileri şık saksılara ekerek evde bakabilirsiniz. Çiçeklerinizi ister evin bir köşesinde konumlandırın isterseniz de dört bir yanına dağıtın. Her şekilde güzel duracaktır.
Ona ait bir koku bulun
Her evin kendine has bir kokusu vardır. Kapıdan içeri girdiğinizde burnunuza gelmesini istediğiniz koku hangisi ise onu alın ve evinizde hep o kokuyu kullanın. Bir kokunun evinizle özdeşleşmesi en az şık dekorasyon kadar önemlidir.
Toplayın
Etrafta yıllar önce aldığınız ama kullanmadığınız eşyalar varsa kaldırma vaktiniz geldi. Bu işlem hem evinizde daha fazla alan açacak hem de etrafın ferahlamasını sağlayacak.
Pencere içlerini boş geçmeyin
Evinizde pencerelerinizin iç kısmında geniş bir alan varsa mutlaka dekorasyona dahil edin. Mumlar, minik objeler ve çiçekler pençe içlerini değerlendirmenin en güzel yollarından.
Dip bucak temizleyin
Her zaman yaptığınız temizlikten bahsetmiyoruz. Evinizi gerçek anlamda köşe bucak temizleyin. Evdeki her bir ayrıntının bile tozunu alın. Çok yorulsanız bile yepyeni bir eve sahip olmuş gibi hissedeceksiniz.