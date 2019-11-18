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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Evinizi 1 Saat İçinde 6 Defa Havalandırın

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Evinizi 1 Saat İçinde 6 Defa Havalandırın

"Kış aylarında evlerde, iş yerlerinde ve özellikle kamusal alanlarda yeterli havalandırma yapılmaması hastalıkların da en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Ancak dış ortam kirliliği, soğuk hava, klima varlığı ve camların açılıp kapanmaya uygun olmamasının ortamın havalandırmasının ihmaline neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Demet Karnak, bir saat için bulunulan ortamın 6 kez cam açılarak havalandırılmasını öneriyor."

Özellikle kış aylarında birçoğumuz evimizi havalandırmayı ihmal ediyoruz. Dışarının soğuğunu evimize taşımak istemiyor, pencereleri açsak bile kısa sürede kapatıp ortamı yeterince havalandırmıyoruz. Oysa havalandırılmayan ortamlarda bulunan ve hızlıca çoğalan mantarlar, akarlar ve artıkları, küfler, bakteriler, özellikle verem mikrobu ve virüsler sağlığımızı tehdit ediyor.

Konuşma, öksürme ve hapşırmakla ağzımızdan çıkan yüzlerce bazen binlerce parçacığın içinde basil, bakteri ve virüsler bulunur. Bunlara damlacık çekirdeği adı verilir. Bunlar da ortam havasında saatlerce asılı kalabilir. Tıbbi kaynaklar bir saat için bulunulan ortamın 6 kez cam açılarak havalandırılmasını öneriyor. Ancak dış ortam kirliliği, havanın soğukluğu, bazen klima varlığı ve camların açılıp kapanmaya uygun yapılmaması buna engel oluyor. Havalandırması pek mümkün olmayan asansörler, umumi tuvaletler, aşağıya doğru olan iki katlı evler, bilardo-bowling-oyun salonları ve bar gibi gece çalışan iş yerleri bulaşma riski için daha tehlikeli boyut oluşturuyor.

Hayatımızın büyük bölümünün okul, iş yeri, toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri ve kahvehane gibi kapalı mekanlarda geçiyor. Bu ortamlar ve özellikle damlacık çekirdeklerinin solunması hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırıyor. Özellikle bireysel araç kullanımında havalandırmaya dikkat edilmediği durumlarda da kişinin kendi içtiği sigara ve hastaysa konuşma ve öksürmeyle çıkan damlacık çekirdekleri araç içinde bulunan kişiler için hayati tehdit oluşturuyor.

Evinizi 1 Saat İçinde 6 Defa Havalandırın

İdeal ortam ısısı 19-23 derece arası

Soğuk algınlığı soğukla burun arkası, gırtlak ve soluk borusunun örten dokudaki tüycüklerin ve hücrelerin soğuk esnasında devre dışı kalması, virüslerin buraya yerleşip, çoğalıp istila etmesi sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığın belirtileri ise nezle, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürme oluyor. Üşümek ve soğuk almak böyle bir etki yapsa da bundan değil, virüs almaktan veya vücuttan çok solunum yollarını üşütmekten korkmalısınız. Bu nedenle bulunulan ortamın en uygun ısıda olması gerekiyor. Ancak en uygun ısıyı yani 19-23 dereceyi korumak ve havalandırmayı ya da oksijen dengesini sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyor. 

Yüksek ısı ve nem alerjenlerin üremesine neden olabilir

Havasız ev ortamı ve temizlenmeyen evler alerjik hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Özellikle duyarlı kişilerde akarların artıklarının solunması veya ev hayvanı varlığı astım alerjik rinit ve burun polipi gibi nefes almaya engel durum yaratıyor. Bu hastalıklar ileride ciddi solunum yetmezliğine ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Yüksek ısı ve nem akarlar, alerjen küf mantarlarının üremesine ortam hazırlayacağından, nem %45 civarında tutulmalı ve ısı 25 dereceyi geçmemeli. Ayrıca ortamın havalandırmayla oksijenlenmesi şart!

Klima temizliğine dikkat

Ev temizliğinde ve özellikle sağlık kuruluşları gibi toplu yaşam alanlarında ıslak temizlik tercih edilmesi gerekiyor. Bu da ıslak paspaslama ve havaya toz kaldırmayan tozları suya hapseden vakum süpürgeleriyle olur. Klimada üreyen bakteriler ve buna bağlı zatürre türleri bulunur Bu nedenle, ev ve araç klimalarına dikkat edilmeli, bunların temizlik ve bakımına özen göstermelidir. Özellikle bu aylarda hassas kişiler ve hasta kişiler maske takmalı, kağıt mendil kullanımı ve imhası, el yıkama ve el dezenfektanı kullanma gibi damlacık yayılımını önleyici önlemlere dikkat edilmelidir.

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