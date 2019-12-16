Evde Pratik Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Kişiye özel seçilen cilt bakımı en doğru olanıdır. Günlük cilt bakımında özellikle sivilce problemi yaşayanlarda, lekeli, hassas ve kuru ciltlerde nemlendirici seçimi, peeling ve maske uygulamaları yaparken olumsuz sonuçlar alınabilir. Cilt bakımı yaparken alerji, sivilcelerin artışı ve kızarıklık gibi cilt problemleri oluşmaması açısından cilt doktoruna danışılması önerilir.

Cilt bakımının en temel başlangıcı cilt temizliğidir. Her sabah ve akşam cildin doğal dokusuna zarar vermeyecek kurutmayan bir yüz temizleme ürünü ile hafif bir masajla cildi hareketlendirerek temizlemek gerekir. Kirden, çevresel toksinlerden, yağdan arındırılan cilt çok daha sağlıklı olur. Yağlı ciltler için jel ya da köpük, kuru ciltler için nemlendiricili temizleme ürünü kullanılmalıdır. Cilt, uygun bir temizleyici ile temizlendikten sonra mutlaka tonik ile silinmesi gözenekleri arındırarak, siyah nokta oluşumunu engeller. Bunun için doğal gül suyu da kullanılabilir. Yağlı ciltler için kullanılan toniğin ciltteki yağ oranını azaltması, kuru ciltler için üretilen toniğin cildi nemlendirme ve hassas ciltlere özel toniğin de cildi rahatlatma etkisi olmalıdır. Bir kaşık limon suyunu bir çay kaşığı limonla karıştırıp hazırlanan doğal tonikle de cildinizdeki toksinleri kolayca arındırabilirsiniz.

Kuruyan cilt esnekliğini kaybeder hem kırışmaya hem de lekelenmeye çok daha müsait bir hal alır. Bunun için herkes kendi cilt yapısına uygun zengin bir nemlendirici ile cildini sabah, akşam beslemelidir. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucu faktör içeren nemlendirici kremler yaz kış kullanılmalıdır. Yüzümüz için güneş koruyucular günlük bakımında vazgeçilmez olmalıdır. Özellikle kuru ciltlerde doğal yağlarla cilde ihtiyaç duyulan nemin sağlanması oldukça önemlidir. Bunun için kuru ciltler için; hodan tohumu yağı, çuha çiçeği yağı, çörek otu yağı ve badem yağı ihtiyaç duyulan nemi sağlar. Yağlı ciltlerde su bazlı kremler önerilir. Aloe vera yağlı ciltleri rahatlatır ihtiyaç duyduğu nem karşılanır. Haftada bir yapılan elma ve salatalık maskesi ile yağlanma azaltılarak nem dengesi sağlanabilir. Kuru bir cilde sahip olanlar ise haftada bir gün yapacakları muzlu zeytin yağı maskesiyle ciltlerini tazeleyebilirler.

Sağlıklı ve diri bir cilt için belli aralıklarla düzenli olarak peeling yapılması önerilir. Evde bulunan pek çok malzeme ile yapılabilen peeling işlemi cildi ölü hücrelerden arındıracak ve cildi temizleyecektir. Örneğin Bir cay kaşığı karbonatı bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırarak yüzünüzde iki haftada bir uygulamanız ölü hücreler ve siyah noktaları arındırmak için faydalı olur.

Basit ama etkili uygulamalarla her daim temiz ve bakımlı bir cilde sahip olmak mümkündür. Cilt bakımı, gözenekleri kir ve makyaj kalıntılarından arındırarak cildin oksijen alışverişi yapmasına ve beslenmesine yardımcı olur. Düzenli uyku, spor, su tüketimi ve doğru beslenme ile cilt ve beden sermayenizin tükenmesi engellenebilir.

Evde cilt bakımı yaparken daha olumlu sonuçlar almak için cilt doktoruna danışabilirsiniz. Size uygun cilt bakım yöntemleri ve cilt gençleştirme için dermatoloğunuzla sağlık ve güzellik çizelgesi oluşturabilirsiniz.

Dermatoloi Uzm.Dr. Emine Özge Ayabakan