Evde Deodorant Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Deodorant Tarifi
"Evde deodorant yapma fikri ilk başta biraz garip gelebilir. Ancak marketlerde satılanlar cildinize zarar veriyor, kokusu ya da dokusu hoşunuza gitmiyorsa deodorantınızı neden evde yapmayasınız ki! Peki evde deodorant nasıl yapılır? İşte ev yapımı deodorant tarifi…"
Deodorantlar, koltuk altılarımızı taze tutmak ve güzel kokmasını sağlamak için çok önemlidir. Bununla birlikte kozmetik mağazalarda ya da marketlerde satılan deodorantlar cilde zarar verebiliyor, tahrişe, kuruluğa ya da kararmaya neden olabiliyor.
Dışarıda satılanları kullanmak istemiyorsanız deodorantınızı evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.
TOZ DEODORANT TARİFİ
Malzemeler:
- Yarım su bardağı ararot tozu
- ¼ bardak kabartma tozu
- 15 damla portakal yağı
Hazırlanışı:
Ararot ve kabartma tozunu bir kasede karıştırın. Ardından portakal yağını ekleyin. Dilerseniz başka bir esansiyal yağ kullanabilirsiniz. İyice karıştırın ve kapağı delikli bir kutuya dökün (eski talk pudra kutusu vb). Bu tarif kuru deodorantları ya da terlememek için talk pudrayı tercih edenler için idealdir.
MAHMURE ÖZEL