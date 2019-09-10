Ev Yapımı Konservelerde Kas Felci Riskine Dikkat!

Ev yapımı konservelerde kas felcine neden olan 'clostridium botulinum' bakteri riski daha fazla bulunuyor. Bu bakteri toksini botoksta da kullanılan bir toksin ve kas felcine yol açıyor. 12-72 saat içinde kendini gösteriyor. Kusma, bulantı, karın ağrısı gibi nörolojik durumlarla karşılaşıyoruz. Kendini 72 saat sonra da gösterebiliyor. Ciddi bir kas tutulumuyla ortaya çıkıyor ve zamanında müdahale edilmeyip, erken tedavi edilmezse ölümlere yol açabiliyor.

Türüne göre belli derecelerde kaynatılmalı

Uygun olmayan koşullarda saklanan konservelerde yeniden bakteri üremesi gerçekleşebiliyor. Bakteri oluşumunu önlemek için sebze ve meyveleri doğru yöntemle kaynatmak gerekiyor. Özellikle fasulye ve bezelye gibi asiti düşük olan sebzeler düdüklü tencerelerde 15-20 dakika kaynatılmalı Domates ve meyvelerin ise 100 derecede 15-20 dakika kaynatılıp kullanılması gerekiyor.

Kapakta bombeleşme varsa çöpe atın

Konserve yapımında kullanılacak kapaklara da özellikle dikkat edilmeli, bunların 20 dakika kadar kaynatılmalı. Kapakta bombeleşme veya kapakta bir sızıntı varsa burada bakterinin ürediğini gösteriyor. Bu belirtiler varsa konserve tüketilmeden ve tadına bakılmadan hemen atılması gerekiyor. Ayrıca konserve açıldıktan sonra 10 dakika kadar kaynatılırsa bu bakteri oluşumunu tamamen önlemiş oluyor. Konserve açıldıktan sonra dolapta en fazla 3-4 gün muhafaza edilebilir. Açılmamış bir konservenin ise 6 ay kadar saklama süresi var.