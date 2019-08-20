Ev Yapımı Böbrek Temizleyici İçecek Tarifi
"Böbrekler vücudumuzun hayati organlarıdır, vücudumuzun genel sağlığı ve uzun bir ömür için önemlidir."
Çok fazla toksik madde böbrek veya idrar yollarına ve mesane hastalıklarına neden olabilir. Böbrekler, vücudumuzdaki yiyeceklerden tüketilen tüm zararlı toksinlerden kurtulmak için günde yaklaşık 200 litre kan süzerler. Bu işlem vücuttan idrarla atılan yaklaşık 2 litrelik atık materyali ve fazla suyu gideren bir çeşit savunma mekanizmasıdır.
Vücudumuzun en tehlikeli düşmanları; tuz, genetiği değiştirilmiş yiyecekler, yapay tatlandırıcılar, gazlı içecekler, süt ürünleri, kafein ve sigaralardır. Böbreklerinizin daha verimli çalışmasını sağlamak ve vücudunuzu tüm toksinlerden arındırmak istiyorsanız, aşağıda vereceğimiz bu sağlıklı ve besleyici içeceği deneyebilirsiniz.
Malzemeler:
- Yarım limon
- 1 adet kivi (soyulmuş)
- ¼ fincan ceviz
- 1 adet muz
- Yarım demet taze maydanoz
- 1 su bardağı su
Tarif:
Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve karıştırın. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız içeceği bekletmeden tüketin.
Ekstra ipucu: Bu içeceği daha da zenginleştirmek istiyorsanız, bir avokadonun yarısını ve bir avuç taze ıspanak veya lahana ekleyebilirsiniz.
MAHMURE ÖZEL