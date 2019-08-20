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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Ev Yapımı Böbrek Temizleyici İçecek Tarifi

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Ev Yapımı Böbrek Temizleyici İçecek Tarifi
Böbrekler vücudumuzun hayati organlarıdır, vücudumuzun genel sağlığı ve uzun bir ömür için önemlidir.

"Böbrekler vücudumuzun hayati organlarıdır, vücudumuzun genel sağlığı ve uzun bir ömür için önemlidir."

Çok fazla toksik madde böbrek veya idrar yollarına ve mesane hastalıklarına neden olabilir. Böbrekler, vücudumuzdaki yiyeceklerden tüketilen tüm zararlı toksinlerden kurtulmak için günde yaklaşık 200 litre kan süzerler. Bu işlem vücuttan idrarla atılan yaklaşık 2 litrelik atık materyali ve fazla suyu gideren bir çeşit savunma mekanizmasıdır.

Vücudumuzun en tehlikeli düşmanları; tuz, genetiği değiştirilmiş yiyecekler, yapay tatlandırıcılar, gazlı içecekler, süt ürünleri, kafein ve sigaralardır. Böbreklerinizin daha verimli çalışmasını sağlamak ve vücudunuzu tüm toksinlerden arındırmak istiyorsanız, aşağıda vereceğimiz bu sağlıklı ve besleyici içeceği deneyebilirsiniz. 

Malzemeler:

  • Yarım limon
  • 1 adet kivi (soyulmuş)
  • ¼ fincan ceviz
  • 1 adet muz
  • Yarım demet taze maydanoz
  • 1 su bardağı su

Tarif:

Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve karıştırın. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız içeceği bekletmeden tüketin. 

Ekstra ipucu: Bu içeceği daha da zenginleştirmek istiyorsanız, bir avokadonun yarısını ve bir avuç taze ıspanak veya lahana ekleyebilirsiniz.

MAHMURE ÖZEL

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