Cilt Yenileyici ve Leke Giderici 3 Maya Maskesi Tarifi
"Cilt sorunlarını çözmek için artık pek çok kişi doğal yöntemlerden yardım alıyor. O yöntemlerin başında da maya geliyor. Mutfakta, özellikle hamur işlerinin yapımında kullanılan maya aslında cilt için de harika bir ürün. İşte cilt nemlendiren, lekeleri tedavi eden ve cildi yenileyen maya maskesi tarifleri..."
SİVİLCELER İÇİN SADE MAYA MASKESİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yaş maya
1 yemek kaşığı ılık su
Hazırlanışı:
Mayayı suyun içinde eritin ve iyice karıştırın. Sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün, maske kuruyana kadar bekleyin. tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak temizleyin.
SÜTLÜ BALLI MAYA MASKESİ
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı yaş maya
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı süt ya da yoğurt
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri krem kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.
HİNDİSTAN CEVİZLİ MAYA MASKESİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı yaş maya
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Maya ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü iyice temizleyin. Hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı ile de uygulanabilir.