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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cilt Yenileyici ve Leke Giderici 3 Maya Maskesi Tarifi

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Cilt Yenileyici ve Leke Giderici 3 Maya Maskesi Tarifi

"Cilt sorunlarını çözmek için artık pek çok kişi doğal yöntemlerden yardım alıyor. O yöntemlerin başında da maya geliyor. Mutfakta, özellikle hamur işlerinin yapımında kullanılan maya aslında cilt için de harika bir ürün. İşte cilt nemlendiren, lekeleri tedavi eden ve cildi yenileyen maya maskesi tarifleri..."

SİVİLCELER İÇİN SADE MAYA MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı ılık su

Hazırlanışı:

Mayayı suyun içinde eritin ve iyice karıştırın. Sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün, maske kuruyana kadar bekleyin. tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak temizleyin.

Cilt Yenileyici ve Leke Giderici 3 Maya Maskesi Tarifi

SÜTLÜ BALLI MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt ya da yoğurt

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri krem kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.

Cilt Yenileyici ve Leke Giderici 3 Maya Maskesi Tarifi

HİNDİSTAN CEVİZLİ MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Maya ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü iyice temizleyin. Hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı ile de uygulanabilir.

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