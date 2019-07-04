Ev Yapımı 3 Cilt Maskesi Tarifi
"Cilt bakım maskelerini evde hazırlamak oldukça kolay ve maliyetsiz. Üstelik kullandığınız malzemeleri bildiğiniz için de çok güven verici. Siz de az malzeme ile etkili maskeler hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tariflere bir göz atmalısınız."
CİLT PARLATICI MEYAN KÖKÜ MASKESİ
Malzemeler:
- 3 tatlı kaşığı meyan kökü tozu
- 1 yemek kaşığı süt
Hazırlanışı:
Meyan kökü tozunu ve sütü cam bir kasede macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Macun kıvamı olmadıysa, malzemelerden bir miktar daha ilave edebilirsiniz.
Karışımı temiz cildinize ve boynunuza sürün, 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın.
GÖZENEK SIKILAŞTIRICI MASKE
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı kil
- ½ çay kaşığı bal
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri bir kaba ekleyin ve pürüzsüzleşene kadar karıştırın. Ardından yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca kurumasını bekleyin, soğuk su ile durulayın. Bu maske sayesinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve siyah noktalarınız azalacak.
NEMLENDİRCİ MASKE
Malzemeler:
- ½ su bardağı yulaf ezmesi
- 1/3 su bardağı su
- 5 damla E vitamini
Hazırlanışı:
Yulafları suda kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Karışım soğuduktan sonra içerisine E vitaminini damlatın. Daha sonra karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika bekleyin. Bu maske sayesinde cildiniz ölü derilerden arınır ve nemlenir. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa bu maskeyi uygulayabilirsiniz.
MAHMURE ÖZEL