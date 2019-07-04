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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Ev Yapımı 3 Cilt Maskesi Tarifi

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Ev Yapımı 3 Cilt Maskesi Tarifi

"Cilt bakım maskelerini evde hazırlamak oldukça kolay ve maliyetsiz. Üstelik kullandığınız malzemeleri bildiğiniz için de çok güven verici. Siz de az malzeme ile etkili maskeler hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tariflere bir göz atmalısınız."

CİLT PARLATICI MEYAN KÖKÜ MASKESİ

Malzemeler:

  • 3 tatlı kaşığı meyan kökü tozu
  • 1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı:

Meyan kökü tozunu ve sütü cam bir kasede macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Macun kıvamı olmadıysa, malzemelerden bir miktar daha ilave edebilirsiniz.

Karışımı temiz cildinize ve boynunuza sürün, 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın.

Ev Yapımı 3 Cilt Maskesi Tarifi

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI MASKE

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı kil
  • ½ çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kaba ekleyin ve pürüzsüzleşene kadar karıştırın. Ardından yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca kurumasını bekleyin, soğuk su ile durulayın. Bu maske sayesinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve siyah noktalarınız azalacak.

Ev Yapımı 3 Cilt Maskesi Tarifi

NEMLENDİRCİ MASKE

Malzemeler:

  • ½ su bardağı yulaf ezmesi
  • 1/3 su bardağı su
  • 5 damla E vitamini

Hazırlanışı:

Yulafları suda kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Karışım soğuduktan sonra içerisine E vitaminini damlatın. Daha sonra karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika bekleyin. Bu maske sayesinde cildiniz ölü derilerden arınır ve nemlenir. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

MAHMURE ÖZEL

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