Estetikte Altın Oran Uygulamaları

Estetik; küçük ama etkisi büyük dokunuşlar!

Estetik klinikler; genç yaşlı veya kadın erkek hastalar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Ziyaret nedenleri arasında; çene estetiğinden dudak ve yüz dolgusuna, gözaltı morlukların giderilmesinden karın germeye, koltuk altı terlemesinden kozmetik cerrahiye, burun estetiğinden kepçe kulak estetiğine ve meme estetiğinden botoks enjeksiyonuna kadar birçok farklı uygulama var. Genellikle öğle arası veya hafta sonu tercih edilen küçük operasyonlarda, hasta aynı gün taburcu ediliyor ve normal hayatına devam ediyor.

Diyet veya spor bazen istediğimiz sonucu vermeyebilir

Bütün bu estetik çözümlere karşın güzelliğin temelinde; iyi beslenme, düzenli spor ve sağlıklı uyku yatıyor. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisini de göz ardı etmemek gerektiğine işaret ediyor. Vücudumuz, bazen bütün uğraşlarımıza rağmen bize olumlu cevap vermeyebilir. Diyet veya spor bazen istediğimiz ideal ölçüleri vermediğinde, o zaman uzman estetik dokunuşlara ihtiyaç duyarız. Peki, bu konuda neler yapabiliriz? Aslında, estetik olanaklar dünyasının gelişen teknoloji ile estetik uzmanlarına oldukça geniş müdahale alanı sunduğunu söylemek gerekir. Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak yüz konusunda yoğunlaşan estetik talepler, son yıllarda bütün vücudun yeniden şekillendirilmesini kapsamaktadır. Bu taleplerin başında ise, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'vücut şekillendirme' gelmektedir.

Vücut şekillendirme nedir? Yeni bir ben!

Vücut şekillendirmede oldukça popüler estetik uygulama ve çoğunlukla vücudu ile barışık olmak isteyip de kendi başına bu hedefe ulaşamayanların başvurduğu bir yöntem. Dünya ve ülkemizdeki son estetik trendler hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çağdaş Orman, vücudun şekillenmesine izin vermeyen yağ ve cilt fazlalıklarının bu yöntemle kolayca giderildiğini kaydetti. Op. Dr. Çağdaş Orman, “sağlıklı ve fit bir bedene sahip olan kişilerin sosyal ve iş hayatında daha özgüvenli ve rahat olduğu da bir gerçek.” dedi.

Yağ alma (liposuctıon); fazla yağlarınızla vedalaşın

Yağ alma; vücudumuzda istenmeyen yerlerdeki fazla yağların alınma işlemidir. Yağ almanın, toplumdaki genel inanışın aksine kilo verme işlemi değil, vücudu şekillendirme işlemidir. Uygulama genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Uygulama, vücut şekillendirme işlemlerine yardımcı bir prosedür olarak kullanılmaktadır. Teknolojik olarak, yağ alımını kolaylaştıran ultrasonik, lazer ve radiofrekans tabanlı uygulamalar mevcuttur. Yağ alma işlemi genellikle; karın, kollar, uyluk, basen, bel ve gıdı bölgelerine uygulanmaktadır.

Yağ grefti uygulamaları; yıllara meydan okuyun

Bu uygulama vücudun hacim azlığı olan bölgelerini yağ ile doldurulma işlemidir. Uygulamada, 10 cc‘den 1000 cc’lere kadar ulaşan hacimlerde dolgu işlemleri yapılabiliyor. Vücuttan alınan yağların uygulanacak bölgeye göre yıkama, santrifüj (yüksek hızda çevrilerek yağ dokusunun sadeleştirilmesi), zenginleştirme (PRP veya kök hücre ekleme) gibi işlemlere tabii tutulmaktadır. Bu işlem çoğunlukla yüz bölgesinde uygulanmaktadır. Öte yandan; brezilya poposu günümüzün en popüler işlemleri arasındadır. Aynı zamanda diğer en çok yağ dolgusu yapılan bölgeler ise, el sırtı ve meme uygulamalarıdır.

Karın germe (abdominoplasti); fit olmak çok kolay

Karın germe yani abdominoplasti, doğum veya kilo verme sonrası oluşan fazla derinin alınarak atılmasını ve kas gevşekliğinin düzeltilmesini sağlıyor. Ameliyat öncesi yapılan değerlendirmeye bağlı olarak ameliyatta karın kası onarımı, göbek deliğinin yerini değiştirme veya sadece cilt alımının yeterli olup olmayacağı kararı verilir. Karın germe ameliyatlarının hemen hepsinde liposuction uygulaması yapılarak vücut şeklinin ideale yakın olması sağlanır.

Kol germe (brakioplasti); istediğinizi giyin

Kol germe hastaların durumu fazla derinin yürürken vücuda çarpması veya kısa kollu elbise giydiklerinde, derilerinin elbiselerinden sarkma şikayeti ile ortaya çıkar. Hastaların, sarkan deriyi aynada görmeleri sonrası duydukları rahatsızlık; sorunu kısa zamanda çözme isteğini ortaya çıkarmaktadır. Hasta görüşmelerinde ilk önce yapılan değerlendirmede, cilt fazlalığının liposuction ve korse uygulaması ile çözüme kavuşup kavuşamayacağının değerlendirilmesidir.

Uyluk germe; pantolon ve etek giymenin keyfi

Uyluk germe de en sık karşılaşılan estetik sorunlardan biridir. Kasık bölgesinden itibaren uyluk iç tarafına kadar sarkan bir cilt olması; hastalarda pantolon giymeden, etek giyememe şikayetine kadar birçok soruna neden olmaktadır. Bu bölgenin saklı olmasına rağmen beklenildiğinden fazla şikâyet oluşturması, psikososyal isteğin daha fazla olduğunu düşündürmektedir. Uyluk germe ameliyatlarında, daha iyi sonuç almak için liposuction işlemi de bu bölgeye uygulanmaktadır. Öte yandan, eğer birey sosyal ve iş yaşamda kendinde olan bazı fiziksel kusurlardan olumsuz etkileniyorsa; küçük dokunuşlarla büyük olumlu değişimler yaşaması günümüz koşullarında artık çok kolay.

Estetik operasyonlar için kış mevsimi tercih ediliyor

Her türlü estetik müdahalenin kolaylıkla yapıldığı günümüzde hastalar, biraz daha komplike operasyonlar için kış aylarını tercih etmektedir. Aslında estetik uygulamalar her mevsim rahatlıkla yapılabilmesine karşın hastalar yaza yenilenmiş, fresh bir yüz ve toparlanmış fit bir vücutla girmeyi tercih etmektedir. Sizi rahatsız eden fiziksel bir kusuru dert edip canınızı sıkacağınıza; vakit kaybetmeden ufak estetik dokunuşlarla hayatınızı daha keyifli hale getirmek çok kolay.