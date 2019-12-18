Erkeklerle İlgili En Sık Duyduğumuz 5 Efsane Bilgi

Erkekler basit yaratıklardır

Bu cümleyi çok sık duyuyoruz, belki de birçoğumuz böyle düşünüyoruz; erkekler basit canlılardır. Detaylı düşünemezler, duygusal değildirler… Düşünce yapılarımız farklı olsa da erkeklerin de duyguları vardır, onlar da en az bizim kadar detaylı düşünebilirler ve hassas olabilirler. Erkeklere ‘basit’ canlılar olarak bakmak ise kesinlikle haksızlık.

Erkekler üşümez

Bu, insanlar arasındaki efsane bilgilerden biridir. Erkekler de en az kadınlar kadar üşürler. Üşümenin kadın/erkek ayrımı bilimsel olarak yok. Eğer erkek arkadaşınız/eşiniz soğuk havada size ceketini veriyorsa bu üşümediğinden değil sizi çok sevdiğindendir.

Erkekler ağlamaz

Peki sormak istiyoruz; neden? Erkekler neden ağlamasın ki! Her insan gibi erkekler de ağlayabilir. “Erkekler ağlamaz” gibi söylemler ise sadece erkeklerin duygularını istediği gibi ifade edememesine neden olur!

Erkekler güzel kadınlardan korkuyor

Erkeklerle ilgili en sık söylenen şeylerden biri de güzel kadınlardan korkuyor olmaları. Peki bu doğru mu? Aslına bakarsanız bununla ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Öte yandan dış görünüş her şey demek değildir. Erkekler yapısal olarak görsele kadınlardan daha fazla önem veriyor olsa da, güzelliğin her şey demek olmadığının bilincindeler. Özellikle uzun vadeli ilişkilerde…

Erkekler sekse her zaman hazırdır

Erkeklerin cinselliğe olan düşkünlükleri inkar edilemez. Ancak cinsellikle ilgili şeyleri kadın/erkek diye ayırmak çok da doğru değil.

Erkekler de bazen sevişmek isteyemeyebilir, modunda olmayabilir ya da libidosu düşebilir. Unutmayın, erkekler hakkında konuşulan cinsel rivayetler, birçoğunun üzerinde baskı oluşturabilir ve bu da ilişki sırasında performanslarını etkileyebilir.