Erkeklerin Yaşı da Doğurganlıkta Önemli

Araştırmalar gösteriyor ki, yaşın ilerlemesi hem kadın hem erkek için, iki tarafın da doğurganlıklarını etkileyen bir kriter. Bugüne kadar doğurganlık yalnızca kadın temelinde düşünülse de, erkeğin yaşı, sağlıklı bir yaşam sürüp sürmediği gibi değişkenler doğurganlığı etkiliyor. Sperm kalitesi doğurganlıkta büyük önem taşıyor. Erkek, her yaşta sperm üretebilmesine karşın doğurganlık ve sağlıklı bir gebeliğin gerçekleşmesi için sperm hareketliliği, sayısı ve kalitesi büyük önem taşıyor.

Erkek yaş aldıkça doğurganlık etkileniyor

Erkeğin yaş alması, doğurganlığı anne adayının yaşı fark etmeksizin etkiliyor. Anne adayı genç olsa bile yaşla birlikte azalan sperm kalitesi doğurganlığı etkiliyor. Doğurganlık söz konusu olduğunda kadının yaşı, yumurta rezervlerinin durumu, hayat tarzı elbette çok önemli. Ancak iş sadece kadında bitmiyor. Erkeğin sperm kalitesi, sperm hareketliliği de doğurganlığı etkileyen faktörler arasında. Yaş aldıkça sperm kalitesinde de düşüş gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla, erkeğin yaş alması da doğurganlığı etkiliyor. Doğurganlık elbette kadın ile direkt ilişkilendirilse de son dönemde erkeklerin doğurganlık konusundaki etkileri de önemli bir araştırma konusu oldu. Ayrıca sperm kalitesinin düşmesi ile sağlıklı doğum oranlarının düşmesi de ilişkili. Sperm kalitesi düştükçe, gebelikle düşük gerçekleşme olasılığı da artıyor. Dolayısıyla yaş erkek için de önemli bir kriter haline geliyor.

Yaş ile birlikte erkeğin hayat tarzı da önemli

Sperm kalitesindeki düşüşte tek kriter yaş değil. Benimsenen hayat tarzı da sperm kalitesini dolayısıyla da doğurganlığı etkiliyor. Alkol, sigara ve tütün ürünleri kullanımı, sağlıksız, hormonlu yiyeceklerin tüketimi, spor ve egzersizden uzak kalınması gibi parametreler de sperm kalitesini düşürüyor. Yaş doğurganlık için en önemli faktörlerden biri olsa da, sağlıksız bir yaşam tarzının da hem kadın hem erkek açısından doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi var. Erkekte sperm sayısı hiçbir zaman sıfıra inmemekle birlikte, yaş ve yaşam kalitesi sağlıklı bir gebelik ve doğum için de önemli. Bu sebeple, anne baba olmak isteyenler için, erkeğin de gerekli testleri yapması son derece gerekli.