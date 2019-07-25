Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriCinsellik Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri
Cinsellik

Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

"Erkeklerin seks öncesinde ve beraberlik sırasındaki tavırları kadar, seks sonrası davranışları da size birçok mesaj verebilir. Erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeyler ve olası nedenlerini aşağıya bırakıyoruz."

Telefonla oynaması

Seks sonrası eline hemen telefonunu alması, sosyal medyada dolaşması tamamen el alışkanlığı da olabilir, yaşananları çok önemsemediği anlamına da gelebilir.

Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

Gitmediğinizi görüp hayal kırıklığına uğraması

Yüksek ihtimalle sizi tek gecelik bir ilişki olarak görüyordu.

Sessizliğe bürünmesi

Bu durum sizi buhranlara sokabilir, içinizi yiyip bitirebilir. Seks sonrası hiç konuşmamak cinsellik odaklı ve duygudan uzak beraberlik sonrası yaşanabilir.

Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

“Seni seviyorum” demesi

Seks sonrası partnerinizin sizi sevdiğini söylemesi çok romantik, duygusal bir davranıştır. Ancak bu cümleyi sadece seks sonrası söylüyorsa dikkat! Sizi zaman zaman kullanıyor olabilir mi?

Tuvalete gitmesi

Bazı erkekler seks sonra tuvalete gidip çişlerini yapma gereği duyarlar. Bunun sebebi genellikle peniste sperm kalmasının zararlı olduğunu düşünmeleridir.

Sigara içmesi

Seks sonrası sigara içmenin kanıtlanmış bir nedeni yoktur. Bu daha çok öğrenilmiş bir davranış, bir alışkanlıktır. Bir film sahnesi gibi geliyor ve bu sebeple de yapılıyor olabilir.

Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri

Nasıl olduğunu sorması

Her seks sonrası “Nasıldı?” sorusu ile karşılaşmak biraz can sıkıcı olabilir. Partneriniz bir ego canavarı olabilir mi?

Uyuyakalması

Pek çok erkek cinsel ilişki sonrası uyuyakalabilir. Boşalma sonrası yoğun bir şekilde salgılanan oksitosin hormonu, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Aslında sorun uyuyakalması değil, nasıl uyuduğu. Seks sonrası size sırtını mı dönüp yatıyor, yoksa sizi kolları arasına alarak mı?

MAHMURE ÖZEL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Rahim Ağzı Kanserini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz?
Cildi Temizleyen Aloe Vera Sabunu Tarifi
Aldatma Engellenebilir mi?
Halle Berry'nin Spor ve Beslenme Sırları