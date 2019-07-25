Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı Garip Şeyler ve Nedenleri
"Erkeklerin seks öncesinde ve beraberlik sırasındaki tavırları kadar, seks sonrası davranışları da size birçok mesaj verebilir. Erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeyler ve olası nedenlerini aşağıya bırakıyoruz."
Telefonla oynaması
Seks sonrası eline hemen telefonunu alması, sosyal medyada dolaşması tamamen el alışkanlığı da olabilir, yaşananları çok önemsemediği anlamına da gelebilir.
Gitmediğinizi görüp hayal kırıklığına uğraması
Yüksek ihtimalle sizi tek gecelik bir ilişki olarak görüyordu.
Sessizliğe bürünmesi
Bu durum sizi buhranlara sokabilir, içinizi yiyip bitirebilir. Seks sonrası hiç konuşmamak cinsellik odaklı ve duygudan uzak beraberlik sonrası yaşanabilir.
“Seni seviyorum” demesi
Seks sonrası partnerinizin sizi sevdiğini söylemesi çok romantik, duygusal bir davranıştır. Ancak bu cümleyi sadece seks sonrası söylüyorsa dikkat! Sizi zaman zaman kullanıyor olabilir mi?
Tuvalete gitmesi
Bazı erkekler seks sonra tuvalete gidip çişlerini yapma gereği duyarlar. Bunun sebebi genellikle peniste sperm kalmasının zararlı olduğunu düşünmeleridir.
Sigara içmesi
Seks sonrası sigara içmenin kanıtlanmış bir nedeni yoktur. Bu daha çok öğrenilmiş bir davranış, bir alışkanlıktır. Bir film sahnesi gibi geliyor ve bu sebeple de yapılıyor olabilir.
Nasıl olduğunu sorması
Her seks sonrası “Nasıldı?” sorusu ile karşılaşmak biraz can sıkıcı olabilir. Partneriniz bir ego canavarı olabilir mi?
Uyuyakalması
Pek çok erkek cinsel ilişki sonrası uyuyakalabilir. Boşalma sonrası yoğun bir şekilde salgılanan oksitosin hormonu, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Aslında sorun uyuyakalması değil, nasıl uyuduğu. Seks sonrası size sırtını mı dönüp yatıyor, yoksa sizi kolları arasına alarak mı?
MAHMURE ÖZEL