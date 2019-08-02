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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkeklerin Kadınlardan Duymak İstediği Tatlı Kelimeler

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Erkeklerin Kadınlardan Duymak İstediği Tatlı Kelimeler

"Erkeklerin çoğu zaman daha az kullandıkları, ancak duymayı çok istedikleri kelimeler vardır. Sizin de duymak istediğiniz gibi. Öyleyse erkek arkadaşınıza birkaç iltifat ettiğinizde ne kadar iyi hissedebileceğini düşünün. Ve gelin hep birlikte erkeklerin sevdiği kadından duymak istediği tatlı kelimelere bakalım…"

"Seninle olduğum için çok şanslıyım"

Erkekler sizin için çok şey ifade ettiklerini bilmek isterler. Değerlerini onlara sözlü olarak bildirmek önemlidir. Sizin mutluluğunuza katkıda bulunduklarını anlayıp, kendilerini gururlu hissederler.

"Sen çok güçlüsün"

Erkeğin spor salonuna ve egzersiz yapmaya yeni başlamış bir sporcu olmasına rağmen göstermiş olduğu çabaya iltifat etmekte fayda var. Ona ne kadar meraklı olduğunu ve her zamankinden iyi göründüğünü söyleyin. Erkeğinize ilham vermek önemlidir, bunu sizin için yapıyor unutmayın.

"Bana yapmış olduğun her şey için teşekkür ederim"

Takdir her ilişkide önemlidir. Muhtemelen ilişki süresince senin için yapmış olduğu tüm büyük ve küçük şeyleri fark etmişsinizdir, öyleyse neden ona tatlı bir şeyler söylemiyorsunuz? Eğer onun çabalarını överseniz, partneriniz kendini bulutların üstünde hissedecek.

"Gerçekten üzgünüm"

Bu listemizde en tatlı şey olmayabilir ama en önemlilerinden biridir. Bir tartışmadan sonra ya da yaşadığınız bir şeyden dolayı pişmanlık duyduğunuzda üzüldüğünüzü söyleyin. Tartışma sonrası özür dilemek, sağlıklı bir ilişkinin ana bileşenidir ve bu basit jest olmadan ilerleyemezsiniz. Samimi olmayı unutmayın.

"Sana güveniyorum"

Eşinize ya da erkek arkadaşınıza ona güvendiğinizi ve size güvenmesini istediğinizi bildirmek çok önemlidir. Bu tarz duyguları açığa vurmak, ilişkinizi yeni bir seviyeye getirecektir.

Erkeklerin Kadınlardan Duymak İstediği Tatlı Kelimeler

"Sıcak görünüyorsun"

Böyle kelimeler hem iltifat niteliği taşır hem de onu çekici bulduğunuzu düşünmesini sağlar.

"Keşke şimdi burda olsaydın"

Ondan ayrı kaldığınızda onu önemsediğinizi hatırlatmak isterseniz bu kullanmanız gereken bir ifadedir. Özlendiğini hissetmek onu mutlu eder.

"Bunu yapabileceğini biliyordum"

Erkekler bazen kontrolü ellerinde tutmak isterler. Her şeyi kendi kafalarına göre yapmaktan hoşlanırlar. Daha iyisini yapabileceğini düşündüğünüz bir şeyle mücadele ettiği zamanlarda ona yardım etmek yerine geride durun, işleri halletmesine izin verin. Bu erkeğinizin ona inandığınızı ve her koşulda güvendiğinizi bilmesini sağlamaktır.

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