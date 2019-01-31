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GeriAşk Erkeklerde Kadınları İlk Gördüğünde Oluşan 13 Gizli Düşünce
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MAHMURE ÖZEL

Erkeklerde Kadınları İlk Gördüğünde Oluşan 13 Gizli Düşünce

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Erkeklerde Kadınları İlk Gördüğünde Oluşan 13 Gizli Düşünce

"Kabul edelim biz kadınlar, erkeklerin aklından neler geçiyor hep merak ediyoruz. Erkeklerin sokakta, kafede, iş yerinde ya da herhangi bir yerde bir kadın gördüklerinde neler düşündüklerini biraz araştırdık. Ortaya çıkan sonuçlar ise bir hayli enteresan. İşte erkeklerde, kadınları ilk gördüklerinde oluşan 13 gizli düşünce…"

1. Yaklaşacak mı, yoksa görmezden mi gelecek?

Onunla göz teması kurduysanız ya da havalı bir şekilde yürüyorsanız ona yaklaşıp yaklaşmayacağınızı merak ediyor. 

2. Bana bakıyor mu? Yoksa arkamdaki arkadaşına mı, bir binaya mı bakıyor?

Erkekler olumlu bir sinyal arar. Bir kadına yaklaşmadan önce çok risk almak istemez. Önce sinyali alır, sonra adımı atar.

3. Kıyafeti altına ne giyiyor?

Sizi beğendiyse istemsiz de olsa kıyafetinizin altına ne giydiğinizi merak edebilir. İç çamaşırı tahminlerinden sizin kişiliğiniz hakkında çıkarımlar dahi yapabilir!

Erkeklerde Kadınları İlk Gördüğünde Oluşan 13 Gizli Düşünce

4. Acaba ne iş yapıyor?

Kafasında sayısız meslek sıralanır; beyin cerrahı mı, yazar mı, moda sektöründe mi çalışıyor?

5. Parmağınızda bir yüzük arar

İyi bir adam, hayatında biri olan kadınlardan uzak durur ve bekar olduğuna dair işaretler okumayı dener.

6. Gözlerinize bakar

Göz teması kurarak iletişimin ilk adımını atabilir. Bunu bazen nasıl bir enerji alacağını anlamak için yapar bazen ise gizemli bir bakış atarak karşı tarafı cezbetmeye çalışır.

6. Saç renginize dikkat eder

Bazı erkekler esmerlerden etkilenirken, diğerleri sarışınlar veya kızıllardan hoşlanabilir.

7. Dudaklarınızı inceler

Onları öpmenin nasıl bir şey olduğunu hayal ediyor olabilir.

9. Gülülüşüne bakar

Gülüş, bir erkeğin aşık olmasına neden olabilir. Ayrıca, erkeklerin bir kısmı içten bir gülüşün, kadınların karakteri hakkında çok fazla şey söylediğini düşünüyor.

Erkeklerde Kadınları İlk Gördüğünde Oluşan 13 Gizli Düşünce

10. Tarzını analiz etmeye çalışır

Tabii ki bir modacı gibi sizi incelemiyorlar. Sadece kişiliğinizi anlamaya çalışıyorlar.

11. Boyunuza bakar

Erkeklerin çoğunluğu kendinden daha uzun kadınlarla çıkmak istemiyor. Tabii ki istisnalar var.

12. Nasıl kokuyor?

Onun yanından geçtiğinizde kokunuzu almaya çalışır.

13. Makyajı nasıl?

Evet, erkeklerin büyük çoğunluğu abartılı makyajdan hoşlanmıyor. Doğal bir yüz, doğal saçlar onlara genelde daha sağlıklı ve çekici geliyor.

İlişkinin başında söylenen yalanlar | Her şey hakkında her şeyİlişkinin başında her şey ne kadar güzel: midenizde kelebekler uçuşur, heyecan tavan yapar… O heyecanla insan bazen, pembe yalanlar söyleyebilir, kabul. Ama dikkat! Kendi reklamınızı yaparken yalanların ölçüsü kaçarsa, sonrasında epey uğraşmak zorunda kalabilirsiniz…
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