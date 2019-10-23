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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı En Sık Yaşanan İdrar Kaçırma Stres Tipi
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Kadın Sağlığı

En Sık Yaşanan İdrar Kaçırma Stres Tipi

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En Sık Yaşanan İdrar Kaçırma Stres Tipi

"Hastaları idrar kaçırma konusunda aydınlatmayı kendilerine misyon edindiklerine vurgu yapan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, iyileşememe korkusu, utanma, dinsel ve kültürel fobilerin insanları tedaviden uzaklaştırdığını söyledi."

6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Kongresi Antalya'da 2-6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Uluslararası ve ulusal düzeyde işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi alanında bilgi paylaşımı yapılan kongre katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 

Hastalar yaşadıkları durumu kolayca ifade edemiyor

İdrar kaçırma çok net olarak hastalar tarafından kolaylıkla ifade edilemiyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi kişinin bu şikayetini yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmesi. Utanma, dinsel ve kültürel fobiler de bunda etkili. Ayrıca hastanın sorunlara doğru çözüm bulunamayacağını düşünmesi de insanları doktordan uzaklaştırıyor. Bu konuda hem erkek hem kadın hastalarımızda hem de çocukları idrar kaçırma sorunu yaşayan ebeveynlerde bilgi eksikliği var.

Kongrede canlı cerrahi uygulamaları, özellikle interaktif açıdan tartışmaya olanak veren ve yüksek bilimsel seviyede gerçekleşen oturumlar gerçekten tüm katılımcılar tarafından çok beğenildi. Toplam 4 kurs artı 1 ICS kursu düzenlendi. 59 sözel bildiri, 19 poster bildiri ve 28 video bildiri sunumu gerçekleşti.

En sık yaşanan idrar kaçırma stres tipi

İdrar kaçırmanın çok farklı tipleri var. Her tipin tedavi yöntemleri ise farklı. Bu da zor anlaşılan bir konu. Hastaların aklında yarattığı imaj şudur; ‘Eğer hafif miktarda idrar kaçırıyorsa ilaçlarla tedavi edilir ama şiddetli idrar kaçırıyorsa bunun ameliyat dışında çözümü yoktur. Cerrahiden de kaçınma şeklinde çok yanlış bir önyargı da var hastalarımızda. Burada en kritik nokta; hastanın ne tür idrar kaçırma sorunu olduğu ve hangi mekanizmayla idrar kaçırdığının anlaşılmasıdır.

En sık görülen idrar kaçırma tiplerinin başında stres idrar kaçırma yer alıyor. Stres idrar kaçırma, sfinkter adı verilen idrar tutan kas yapısının bir şekilde zarar görmesi nedeniyle kadın veya erkeğin; öksürmekle veya hareketle yani ani karın içi basıncının artışıyla birlikte idrar kaçırmasıdır. Psikolojik stresle alakası yoktur bu idrar kaçırmanın. Diğer bir idrar kaçırma ise sıkışma idrar kaçırmadır. Aniden gelen sıkışma hissi ile idrarınızı tutamayıp lavaboya gidene kadar da kaçırırsanız da buna sıkışma idrar kaçırma adı veriliyor. Bu iki tür idrar kaçırmanın da eş zamanlı bulunduğu hasta grubuna da karışık idrar kaçıranlar diyoruz.

Ayrıca çok seyrek gözüken taşma tipi idrar kaçırma var. Doğumsal bir anomali olan ektopik üretere bağlı idrar kaçıranlar ve idrar fistülleri de diğer idrar kaçırma nedenleri olarak listeye ekleyebiliriz. Bütün bunların tedavileri ise birbirinden farklı.

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