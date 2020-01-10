En Sağlıklı Tatlı: Bitter Çikolata Yemeniz İçin 8 Muhteşem Sebep

Bitter çikolatanın faydalarına geçmeden önce tarihine biraz bakalım mı?

Çikolatanın hikayesi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Çikolata, o kadar değerliymiş ki ilk olarak altın kadehlerde sunuluyormuş. Mayalar ve Aztekler kakao çekirdeklerini kavurmuş, içine çeşitli baharatlar eklemiş ve ortaya çıkan ürüne “Tanrıların Yiyeceği” ismini vermişler.

Vazgeçilmez tatlılardan biri olan çikolatayı bugünkü formuna ise İsviçreliler getirmiş. 1876 yılında çikolatanın özüne süt katan İsviçreliler, sütlü çikolatayı elde etmiş.

Bunları biliyor musunuz?

Günümüzde dünya genelindeki kakao ihtiyacının yüzde 75’i Afrika topraklarından karşılanıyor.

Dünyanın en fazla çikolata tüketilen ülkesi ise İsviçre. İsviçre’de kişi başına 8,7 kg çikolata tüketiliyor.

İsviçre’yi kişi başı 7,9 kg ile Almanya ve Avusturya takip ediyor.

Ülkemizdeki çikolata tüketimi ise kişi başına 3,1 kg.

Bitter çikolata yemek için 8 harika sebep!

Gelelim bitter çikolatanın faydalarına...

1. Günde en az 45 gram bitter çikolata tüketen kadınların diğer kadınlara oranla felç geçirme risklerinin daha düşük oldukları kanıtlanmıştır.

2. Düzenli bir miktarda bitter çikolata tüketmek kandaki kötü huylu kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı oluyor. Böylelikle bitter çikolata tüketenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riski diğerlerinden oldukça düşüktür.