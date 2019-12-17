En Çok Tercih Edilen Medikal Estetik Uygulamalar

Uzmanlar, hekim tarafından hastaların duygusal beklentilerinin doğru şekilde anlaşılması gerektiğine dikkat çekerken, medikal estetikte yüzün duygusal kodları kavramı bu konuda önemli bir yol gösterici haline geliyor. Değişen güzellik algısı ve son trendlerle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Saltat, son dönemde öne çıkan dermal dolgu uygulamalarıyla ilgili yeni bilgiler verdi.

Çene ve çene hattı

Çene hattı dolgusu; ön çenenin, arka çene köşesindeki açının ve ikisini birbirine bağlayan hattın iyileştirilmesiyle daha net ve keskin bir kontur sağlarken gıdı görünümü de azaltılabiliyor. Yaşa bağlı çene hattındaki sarkmaları ortadan kaldıran bu uygulama ile yüzün alt bölgesi belirginleştirilerek daha ince ve genç bir görünüm sağlanıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Saltat, daha genç bir görünüm için çene ve çene hattının belirgin olmasının önemli olduğunu belirterek, “Bütüncül yaklaşımın en önemli parçalarından biri çene hattıdır. Çene kemikleri kısa ve geride olan kişilerde yaşlanma belirtileri ve gıdı bölgesi fazlalıkları daha erken ve çok görülmektedir” diyor.

Göz çevresi

Kronolojik yaşlanma ve fotoyaşlanmanın en çok görüldüğü ve yüzdeki mimiklerden en çok etkilenen bölgelerin başında göz ve göz çevresi geliyor. Hyaluronik Asit içeren yüz dolguları ile şakaklara dolgunluk vermenin ve özellikle göz altındaki çukur görünümlü halkaları hatta tezat gibi görünse de torbaları kamufle etmenin mümkün olduğunu belirten Dr. Ayşegül Saltat, gözaltı dolgu uygulaması ile bu bölgedeki damar yapısının daha az dikkat çektiğini, kıvamı iyileşen ve nemi artan cildin daha aydınlık göründüğünü söylüyor. Şakak dolgusu ise ifadeyi hiçbir şekilde bozmaksızın kaşın ve gözün dışını yukarı çekiyor.

Burun

Dr. Ayşegül Saltat, “10 dakikalık bir uygulamayla yüzün tam ortasında olan ve en çok dikkat çeken burun bölgesindeki kusurları gidermek ya da azaltmak mümkün. Bu sayede ameliyat istemeyen, karar veremeyen kişiler ya da zaman kazanmak isteyen genç hastalar daha güzel bir burna sahip olabiliyorlar” diyor.

Orta yüz ve yanak

Son yıllarda özellikle çıkık elmacık kemikleri güzelliğinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Fakat yaşlandıkça yüzdeki kemikler ve yumuşak dokular hacim kaybettiği için elmacık kemikleri belirginliğini kaybedebiliyor ve cilt kalitesi bozuluyor. Böylece sarkma ve kırışıklıklar başlıyor. Hyaluronik Asit içeren volumetrik dermal dolgular yüzün kaybettiği hacmi yerine koyarken daha ince dolgular ile de cilde kaybettiği nemi yeniden kazandırmak mümkün hale geliyor.

Elmacık dolgusu ile yüz yeniden hacim kazanıyor ve çizgiler ile kırışıklıklar pürüzsüzleşiyor. Bu uygulama sonrasında orta yüz bölgesi hacimlenerek hem elmacık kemikleri daha çıkık bir görünüm kazanır hem de yüzün alt bölgelerinde lifting etkisi oluşuyor.

Dudak

Dolgun, orantılı ve konturu belirgin olan dudaklar da yüz estetiğinin önemli bir parçası. Doğuştan ya da zamanla dudak istenenden daha hacimsiz, orantısız veya belirsiz hale gelebiliyor. Dudakları alttan destekleyen çene kemikleri küçülürken yerçekimi etkisiyle üst dudak içe kıvrılıyor, inceliyor ve düzleşiyor. Etrafında oluşan çizgilerle birlikte bu değişimler daha yaşlı bir görüntüye neden oluyor. Ancak bu bölgeye yapılan dolgu ilavesi ile hem dudaklara hacim kazandırılıyor hem de dudak kenarı çizgileri yok edilebiliyor. Daha dolgun, simetrik ve belirgin dudaklar ile pürüzsüz ve genç bir görünüm mümkün oluyor. Dolgunun kalıcılığı ise hastanın yaşı, dudağının yapısı, kullanılan dolgu maddesinin kalitesi ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Medikal estetikte bunlara dikkat!