Emzirme Döneminde Kilo Verilir mi?

Doğumun hemen ardından beden anneliğe hazırdır ve emzirmenin ilk altın kuralı ne kadar erken emzirilirse o kadar çok sütün olacağıdır. Vücut bebeğin ihtiyacı kadar süt üretmektedir. En zor uygulanan altın kural ise emzirme döneminde stresi yönetebilmektir. Yeni annelerin etrafında birçok stres kaynağın olabilmektedir. Çevreden 'sütün yetmiyor', 'bu çocuk aç mama verelim' diyen kişilere kulak asılmamalıdır. Anneler unutmamalıdır ki, stres süt üretimini ve kalitesini olumsuz etkileyen bir faktördür.

Anneler emzirdikçe kilo verir

Emzirme döneminde annenin kaliteli beslenmesi en önemli konu. Toplumda bol şekerli ve sütlü tatlıların çok süt yaptığı düşüncesi ise tamamen yanlış bir inanış. Annenin beslenme düzeni için diyet uzmanıyla birlikte hareket etmesi gerekir.

Ayrıca yeni annelerin çevresindeki birçok kişi bebek için iki kişilik yemesi gerektiğini ve kilo almanın bu dönemde annenin en doğal hakkı olduğunu savunmaktadır. Oysaki bu yeni anne ve bebek için yarardan çok zarara yol açabilecek bir yanlış inanıştır. Emzirme dönemi annenin sağlıklı ve dengeli beslenerek hem bebeği için kaliteli süt üretebileceği hem de doğum kilolarından kurtulabileceği bir dönemdir. Anneler sağlıklı beslendikleri sürece, emzirdikçe kilo verir. Bilimsel araştırmalar, bebeğine günde yaklaşık 6-7 çay bardağı süt veren annelerin yaklaşık 600-700 kalori yaktıklarını ortaya koymaktadır.

Emziren annelerin yapması gerekenler

Kahvaltı kesinlikle atlanmamalıdır.

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta kahvaltı sofrasında mutlaka bulunmalıdır.

'Su hayattır' diyenlerin bir bildiği var. Anne sütünü artırmak için günde yaklaşık 3 litre su tüketilmelidir.

Ara öğünlerinde bol şekerli sütlü tatlı yerine badem ve rezene çayı tercih edilmelidir.