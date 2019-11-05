Elektronik Müziğin Efsane İsmi John Digweed İstanbul ve Ankara'da
"Elektronik dans müziğinin yaşayan efsanesi John Digweed, Burn Enerji İçeceği’nin katkılarıyla 8-9 Kasım’da İstanbul ve Ankara’da performans sergileyecek."
Burn Enerji İçeceği, İngiliz prodüktör ve DJ John Digweed’i 8 Kasım Cuma gecesi İstanbul RX ve 9 Kasım Cumartesi Pixel Club Ankara’da ağırlıyor.
Sayısız sanatçının kariyerine katkıda bulunan Bedrock Records plak şirketinin kurucusu, eskiden New York’ta bulunan efsanevi kulüp Twilo’nun resident DJ’i ve meslektaşı Sasha ile beraber imza attığı sayısız EP ile John Digweed, 20 yılı aşan kariyeriyle elektronik dans müziği sahnesinde kendini kanıtlamış bir sanatçı. 2001’de DJ Mag’in En İyi DJ ünvanına layık gördüğü Digweed, Trainspotting filminin soundtrack’ine olan katkıları ve David Bowie gibi isimlerle turneye çıkmasıyla da popüler kültürün mihenk taşlarından biri haline geldi.
Digweed, performanslarında Acid House’tan Techno’ya, Trance’ten Progressive House’a uzanan tınılarıyla dinleyicileri melodik ve gizemli bir yolculuğa çıkarıyor ve müziğini keskin ritmlerle destekliyor.
Üst üste iki gece İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek unutulmaz organizasyonun mimarları ise geçtiğimiz yıl İstanbul elektronik müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından sıkça bahsettiren RX Istanbul ve Ankara gece hayatının nabzını tutan Pixel.