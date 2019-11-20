Ekran Başında Şeker ve Kafein Tüketimi Artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Ekran Başında Şeker ve Kafein Tüketimi Artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Ekran Başında Şeker ve Kafein Tüketimi Artıyor
İyi Yaşam
AA

Ekran Başında Şeker ve Kafein Tüketimi Artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekran Başında Şeker ve Kafein Tüketimi Artıyor

"ABD'de yapılan bilimsel araştırma, ekran başında geçirilen zamanın şekerli ve kafeinli içeceklerin tüketimini artırdığını ortaya çıkardı."

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bilimsel araştırma, ekran başında geçirilen zamanın şekerli ve kafeinli içeceklerin tüketimini artırdığını gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerli ve gazlı içeceklerle enerji içeceklerinin kolay tüketilen kalori içerdiğini ve fazla tüketimde sağlığı olumsuz etkilediğini anlattı.

Hem çocuklarda hem de erişkinlerde şeker veya yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin, diyabet ve obezite riskini artırdığının, çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığına işaret eden Yıldız, enerji içeceği ve diğer içeceklerle fazla miktarda alınan kafeinin uyku problemleri, baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği gibi sorunlara da neden olabildiğini söyledi.

Bu tür içeceklerin ekran başındayken diğer zaman dilimlerine kıyasla farkında olmadan daha fazla tüketildiğine dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) taze meyve ve sütte bulunan şeker hariç, serbest şeker tüketimini günlük kalorinin yüzde 10'undan az maksimum 50 gram (10 çay kaşığı) olarak sınırlıyor ve günlük kalorinin yüzde 5'inden (5 çay kaşığı) az olmasını öneriyor. Aynı şekilde okul çağındaki çocuklarda kafein tüketiminin de günlük 100 miligram (bir bardak kahve) altında olması gerektiğini belirtiyor."

"Video oyunlarının etkisi daha düşük"

Prof. Dr. Yıldız, ekran başında tüketilen şekerli ve kafein miktarına ilişkin ABD'de yeni bir araştırma sonucunun açıklandığını; araştırmanın 8. ve 10. sınıfa giden 32 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi.

Araştırma kapsamında 14-17 arasındaki öğrencilerin 3 yıl süresince takip edildiğini aktaran Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Takip edilen öğrencilerin yüzde 27'sinin günlük kalori alımlarının yüzde 10'undan fazlasını, şekerli içeceklerle enerji içeceklerinden temin ettikleri belirlendi. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yüzde 21'inin, yalnızca bu içeceklerle günlük önerilen kafein miktarının daha fazlasını tükettiği tespit edildi. Okulda kullanılan bilgisayarlar dışında tüm elektronik cihazlar, yüksek şeker ve kafein tüketimi ile ilişkili bulundu.

Araştırmada, cep telefonu, sosyal medya kullanımı ve video oyunları, şeker ve kafein tüketimi ile ilişkili bulundu. Şeker ve kafeinli içeceklerin tüketiminde en büyük etkiyi televizyonun yaptığı vurgulandı. Şekerli kafeinli içecek tüketiminin en fazla televizyon karşısında geçirilen süre içinde gerçekleştiği gösterildi. Günlük her bir saat ek televizyon izleme süresinin, DSÖ'nün önerdiği günlük şeker tüketim miktarını yüzde 32, günlük önerilen kafein tüketim miktarını yüzde 28 artırdığı tespit edildi."

Araştırma kapsamında video oyunlarının da incelendiğini aktaran Yıldız, "Video oyunlarının şekerli ve kafeinli içecek tüketimine etkisi daha düşük bulundu. Çocuklar video oyunu oynarken iki ellerini kullandıkları, buna karşılık televizyon izlerken eller serbest olduğundan şekerli ve kafeinli içecek tüketiminin daha fazla artmış olabileceği öngörüldü." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi