Egzotik Görünmenin 6 İnanılmaz Yolu

1. Ten rengi

Egzotik görünüm denince ilk akla gelen şey kesinlikle bronz bir tendir. Yaz aylarında güneşlenerek sağlıklı bir bronzluğa ulaşabilirsiniz. Yaz bronzluğunuz geçtiğinde ise pudra ya da fondöten gibi kozmetiklerden yardım alabilirsiniz. Mahmure editörleri olarak solaryumu ise önermiyoruz.

2. Elmacık kemikleri

Belirgin yüz hatları ve keskin elmacık kemikleri, karakteristik ve egzotik bir görünümün temel maddelerinden biri. Eğer elmacık kemikleriniz kendiliğinden belirgin değilse makyak malzemelerini kullanın. Kontür makyaj, allık ve highlighter bunun için var, değil mi?

3. Dumanlı göz makyajı

Dumanlı bir göz makyajı sizi gizemli kılacaktır. Ayrıca koyu renkte ya da pastel renklerdeki farları tercih etmeniz size egzotik ve gizemli bir hava katacaktır.

4. Dalgalı saçlar

Egzotik güzelleri hatırlayın, birçoğunun saçları gür, parlak ve bukleli... Kıvırcık ve dalgalı saçları elde etmenin birçok yolu vardır fakat en doğal ve basit yolu ıslak saçı örmektir.

5. Beden dili

Egzotik bir görünüme sahip olan kadınlar inanılmaz derecede hızlı ama zarif bir şekilde hareket eder. Hareketlerinizi hızlandırmayı ya da yavaşlatmayı deneyin. Bu şekilde zaman kaybetmeden kolayca egzotik ve gizemli bir görünüme sahip olabilirsiniz.

6. Parlayan bir cilt

Bu madde aslında sadece egzotik değil sağlıklı görünmenin de temellerinden biridir. Parıldayan bir cilt için her sabah ve akşam cildinizi güzelce temizleyip nemlendirmeyi ihmal etmeyin.