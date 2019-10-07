Egzotik Görünmenin 6 İnanılmaz Yolu
"Güzellik oldukça göreceli bir kavramdır. Ancak yapılan araştırmalar, egzotik bir görüntünün alışılmış güzellik kavramlarından çok daha ilgi çekici bulunduğunu söylüyor. "Nasıl egzotik görünebilirim?" diye soruyorsanız, cevapları aşağıya bırakıyoruz. "
1. Ten rengi
Egzotik görünüm denince ilk akla gelen şey kesinlikle bronz bir tendir. Yaz aylarında güneşlenerek sağlıklı bir bronzluğa ulaşabilirsiniz. Yaz bronzluğunuz geçtiğinde ise pudra ya da fondöten gibi kozmetiklerden yardım alabilirsiniz. Mahmure editörleri olarak solaryumu ise önermiyoruz.
2. Elmacık kemikleri
Belirgin yüz hatları ve keskin elmacık kemikleri, karakteristik ve egzotik bir görünümün temel maddelerinden biri. Eğer elmacık kemikleriniz kendiliğinden belirgin değilse makyak malzemelerini kullanın. Kontür makyaj, allık ve highlighter bunun için var, değil mi?
3. Dumanlı göz makyajı
Dumanlı bir göz makyajı sizi gizemli kılacaktır. Ayrıca koyu renkte ya da pastel renklerdeki farları tercih etmeniz size egzotik ve gizemli bir hava katacaktır.
4. Dalgalı saçlar
Egzotik güzelleri hatırlayın, birçoğunun saçları gür, parlak ve bukleli... Kıvırcık ve dalgalı saçları elde etmenin birçok yolu vardır fakat en doğal ve basit yolu ıslak saçı örmektir.
5. Beden dili
Egzotik bir görünüme sahip olan kadınlar inanılmaz derecede hızlı ama zarif bir şekilde hareket eder. Hareketlerinizi hızlandırmayı ya da yavaşlatmayı deneyin. Bu şekilde zaman kaybetmeden kolayca egzotik ve gizemli bir görünüme sahip olabilirsiniz.
6. Parlayan bir cilt
Bu madde aslında sadece egzotik değil sağlıklı görünmenin de temellerinden biridir. Parıldayan bir cilt için her sabah ve akşam cildinizi güzelce temizleyip nemlendirmeyi ihmal etmeyin.