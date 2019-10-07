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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Egzotik Görünmenin 6 İnanılmaz Yolu

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Egzotik Görünmenin 6 İnanılmaz Yolu

"Güzellik oldukça göreceli bir kavramdır. Ancak yapılan araştırmalar, egzotik bir görüntünün alışılmış güzellik kavramlarından çok daha ilgi çekici bulunduğunu söylüyor. "Nasıl egzotik görünebilirim?" diye soruyorsanız, cevapları aşağıya bırakıyoruz. "

1. Ten rengi

Egzotik görünüm denince ilk akla gelen şey kesinlikle bronz bir tendir. Yaz aylarında güneşlenerek sağlıklı bir bronzluğa ulaşabilirsiniz. Yaz bronzluğunuz geçtiğinde ise pudra ya da fondöten gibi kozmetiklerden yardım alabilirsiniz. Mahmure editörleri olarak solaryumu ise önermiyoruz. 

2. Elmacık kemikleri

Belirgin yüz hatları ve keskin elmacık kemikleri, karakteristik ve egzotik bir görünümün temel maddelerinden biri. Eğer elmacık kemikleriniz kendiliğinden belirgin değilse makyak malzemelerini kullanın. Kontür makyaj, allık ve highlighter bunun için var, değil mi?

 

3. Dumanlı göz makyajı

Dumanlı bir göz makyajı sizi gizemli kılacaktır. Ayrıca koyu renkte ya da pastel renklerdeki farları tercih etmeniz size egzotik ve gizemli bir hava katacaktır.

Egzotik Görünmenin 6 İnanılmaz Yolu

4. Dalgalı saçlar

Egzotik güzelleri hatırlayın, birçoğunun saçları gür, parlak ve bukleli... Kıvırcık ve dalgalı saçları elde etmenin birçok yolu vardır fakat en doğal ve basit yolu ıslak saçı örmektir.

5. Beden dili

Egzotik bir görünüme sahip olan kadınlar inanılmaz derecede hızlı ama zarif bir şekilde hareket eder. Hareketlerinizi hızlandırmayı ya da yavaşlatmayı deneyin. Bu şekilde zaman kaybetmeden kolayca egzotik ve gizemli bir görünüme sahip olabilirsiniz.

6. Parlayan bir cilt

Bu madde aslında sadece egzotik değil sağlıklı görünmenin de temellerinden biridir. Parıldayan bir cilt için her sabah ve akşam cildinizi güzelce temizleyip nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

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