Edis, 'Ân'a Veda' Ediyor!
"Edis, 49 kişilik ekibi ve 2 bölümden oluşan 'Ân'a Veda' konseri ile 1 Aralık'ta Volkswagen Arena sahnesinde!"
'Benim Ol', 'Çok, Çok', 'Dudak2 gibi parçalarla milyonların kalbinde taht kuran, yeni neslin en çok konuşulan yıldız ismi Edis, 'Ân' albümü ile geçtiğimiz sene başlattığı büyük turnesini, 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da özel bir konserle sonlandırıyor.
Volkswagen Arena sahnesinde gerçekleşecek 'Ân’a Veda2 konserine büyük bir ekip ile hazırlanan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Profesyonel bir ekip tarafından çekilerek belgesel haline de getirilecek olan konserde Edis, izleyicilerini 'Ân2ın bir parçası olmaya davet ediyor.