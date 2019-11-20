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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Eau De Parfum ile Eau De Toilette Arasındaki Fark Nedir?

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Eau De Parfum ile Eau De Toilette Arasındaki Fark Nedir?

"Parfüm seçerken genelde 'EDP' yani Eau de parfum olanların alınması tavsiye edilir. EDP parfümlerin, Eau de toilette (EDT) parfümlere göre daha kalıcı olduğu söylenir. Peki bu gerçekten doğru mu? Eau De Parfum ile Eau De Toilette arasındaki fark nedir?"

Sonsuz çeşit koku arasından parfüm seçmek çok zor, bunda hemfikiriz. Parfümler temelde Eau de parfum ve Eau de toilette olarak ikiye ayrılır. Aslında ikisinde de koku esas olarak aynıdır. Ancak alkol ve sudaki parfüm yağı oranına göre parfümlere isim verilir. Bu yazıda eau de parfum ve eau de toilette arasındaki gerçek farkı açıklıyoruz!

Parfümünüzün konsantrasyonu kokusunun cildiniz üzerinde ne kadar süre kalacağını belirler. Eau de parfum ile eau de toilette arasındaki temel fark, parfüm yağı hacmindedir.

EDP ​​parfüm

Bir Eau de parfum (EDP), yaklaşık % 15-20 oranında yüksek dozda parfüm yağları ile yapılır. Kalıcılığı yaklaşık 6 saat kadar devam eder. EDP parfümlerin üst notaları (bir parfümün serbest bıraktığı ilk koku) solduktan sonra, orta notaları veya kalp notaları belirginleşir. Bunlar bir eau de toilette'den çok daha yoğun olduğu için, akşam giyimi ve gece eğlencesi için idealdir. 

Eau De Parfum ile Eau De Toilette Arasındaki Fark Nedir

EDT parfüm

EDT parfümler ise yaklaşık % 5-15 oranında daha küçük bir doz parfüm yağı ile yapılır. EDT parfümler üzerinizde dört saate kadar kalabilir. Üst notaları hakimdir ve ilk uygulandığında baskın bir koku verir.  Bununla birlikte, alkol içeriğinden dolayı ciltten oldukça hızlı bir şekilde buharlaşır ve gün boyunca tekrar uygulanması gerekir. EDT'ler daha az yoğun olduklarından, günlük kullanmak için idealdir. 

Parfüm yağı bir EDP'de daha yüksek bir konsantrasyonda bulunduğundan, sadece uzun ömürlü değil, aynı zamanda çok daha aromatiktir. Aksine, EDT'ler ise daha taze ve daha hafiftir.

Parfüm seçerken mevsimi de göz önünde bulundurabilirsiniz. Sıcak ve nemli mevsimlerde EDT, soğuk havalarda ise EDP parfüm daha uygun olacaktır.

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