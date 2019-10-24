Düzensiz Cilt Tonundan Kurtulmak İçin İpuçları
"Yüzünüzdeki düzensiz lekeleri yok etmek için artık kapatıcı kullanmanıza gerek yok. Profesyonel bir makyaj uygulamak yerine cilt tonunuzun dengesini bozan bazı faktörleri engelleyebilir ve yok edebilirsiniz."
Düzensiz bir cilt tonu nedir ve sebepleri nelerdir?
Yüzünüze yakından bakarsanız bazı kısımlarının rengi diğer kısımlardan farklı renk tonunda olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni, cilt tonunuzun eşit olmamasıdır ve bu olayın gerçekleşmesini sağlayacak birkaç neden vardır:
Güneşe maruz kalmak
Çok fazla güneşe maruz kaldığında cildiniz aşırı derecede melanin üretir. Bu pigmentler UV ışınlarını emerek cilt hücrelerine zarar verir ve maruz kalan bölgeleri diğerlerinden daha koyu hale getirir. Bu da hiperpigmentasyona neden olur.
İnflamatuar sonrası hiperpigmentasyon
Cildiniz herhangi bir yerinde kalıcı yaralar varsa, yara koyulaşabilir. Yüzünüzdeki sivilceler için de bu geçerlidir ve yüzünüzde hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir.
Hormonal değişikler
Hamileyseniz veya doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, hormonlardaki dengesizlik yüksek melanin üretimine neden olabilir. Bu durumda melazma size düzensiz bir cilt tonu verir. Cildiniz belirli kozmetik ürünlere veya ilaçlara tepki verirse melzama olasılığına karşı dikkatli olun.
Düzensiz cilt tonundan kurtulmak için neler yapabilirsiniz?
Kabartma tozu maskesi
Malzemeler:
- 2 çay kaşığı keçi sütü
- 1 çay kaşığı gram unu
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yüzünüzde kuruyana kadar bekleyin. Soğuk suyla hafifçe yıkayın.
Bu maske, ölü cilt hücrelerini temizlemekte oldukça etkilidir ve cilt tonunuzu belirginleştirir.
Hindistan cevizi yağı maskesi
Malzemeler:
-1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
-1 yemek kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri kasede karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve nazikçe ovalayın. Gözlerin etrafındaki alandan kaçının. Ilık suyla yıkayın ve kurulayın.
Hindistan cevizi yağı maskesi koyu renkli lekeleri azaltır ve cilt rengini eşitler. Şeker, ölü deri hücrelerini temizler ve Hindistan cevizi yağı cildinizi nemlendirir.
Yulaf ezmesi maskesi
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
-½ çorba kaşığı limon suyu
-2 yemek kaşığı bal
-4 damla çay ağacı esansiyel yağı
Malzemeler:
Yulaf ezmesini öğütün ve diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve en az 15 dakika bekletin. Soğuk su ile temizleyin.
Yulaf ezmesi cildinizi iyice temileyen ve parlak hale getiren saponinler içerir. Aynı zamanda tüm cilt tipleri için anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Bal cildi besler ve temiz tutar. Limon suyu sitrik asit içerir.