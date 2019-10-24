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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Düzensiz Cilt Tonundan Kurtulmak İçin İpuçları

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Düzensiz Cilt Tonundan Kurtulmak İçin İpuçları

"Yüzünüzdeki düzensiz lekeleri yok etmek için artık kapatıcı kullanmanıza gerek yok. Profesyonel bir makyaj uygulamak yerine cilt tonunuzun dengesini bozan bazı faktörleri engelleyebilir ve yok edebilirsiniz."

Düzensiz bir cilt tonu nedir ve sebepleri nelerdir?

Yüzünüze yakından bakarsanız bazı kısımlarının rengi diğer kısımlardan farklı renk tonunda olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni, cilt tonunuzun eşit olmamasıdır ve bu olayın gerçekleşmesini sağlayacak birkaç neden vardır:

Güneşe maruz kalmak

Çok fazla güneşe maruz kaldığında cildiniz aşırı derecede melanin üretir. Bu pigmentler UV ışınlarını emerek cilt hücrelerine zarar verir ve maruz kalan bölgeleri diğerlerinden daha koyu hale getirir. Bu da hiperpigmentasyona neden olur.

İnflamatuar sonrası hiperpigmentasyon

Cildiniz herhangi bir yerinde kalıcı yaralar varsa, yara koyulaşabilir. Yüzünüzdeki sivilceler için de bu geçerlidir ve yüzünüzde hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir.

Hormonal değişikler

Hamileyseniz veya doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, hormonlardaki dengesizlik yüksek melanin üretimine neden olabilir. Bu durumda melazma size düzensiz bir cilt tonu verir. Cildiniz belirli kozmetik ürünlere veya ilaçlara tepki verirse melzama olasılığına karşı dikkatli olun.

Düzensiz cilt tonundan kurtulmak için neler yapabilirsiniz?

Kabartma tozu maskesi

Malzemeler:

-   2 çay kaşığı keçi sütü
-   1 çay kaşığı gram unu
-   1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yüzünüzde kuruyana kadar bekleyin. Soğuk suyla hafifçe yıkayın.

Bu maske, ölü cilt hücrelerini temizlemekte oldukça etkilidir ve cilt tonunuzu belirginleştirir.

Düzensiz Cilt Tonundan Kurtulmak İçin İpuçları

Hindistan cevizi yağı maskesi

Malzemeler:

-1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
-1 yemek kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri kasede karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve nazikçe ovalayın. Gözlerin etrafındaki alandan kaçının. Ilık suyla yıkayın ve kurulayın.

Hindistan cevizi yağı maskesi koyu renkli lekeleri azaltır ve cilt rengini eşitler. Şeker, ölü deri hücrelerini temizler ve Hindistan cevizi yağı cildinizi nemlendirir.

Yulaf ezmesi maskesi

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
-½ çorba kaşığı limon suyu
-2 yemek kaşığı bal
-4 damla çay ağacı esansiyel yağı

Malzemeler: 

Yulaf ezmesini öğütün ve diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve en az 15 dakika bekletin. Soğuk su ile temizleyin.

Yulaf ezmesi cildinizi iyice temileyen ve parlak hale getiren saponinler içerir. Aynı zamanda tüm cilt tipleri için anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Bal cildi besler ve temiz tutar. Limon suyu sitrik asit içerir.

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