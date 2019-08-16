Duygusal Zekanızı Güçlendirmenin 4 Çok Pratik Yolu
"Zeka denildiğinde akla ilk gelen IQ oluyor, değil mi? Çünkü çoğumuz için IQ eşittir zeka seviyesi! Peki duygusal zeka kavramını neden unutuyoruz? Ya da hala duygusal zekanın ne anlama geldiğini bilmeyenler var mı aramızda?"
Duygusal zeka nedir?
Duygusal zeka, kendimiz ve diğerler insanlardaki duyguları daha iyi algılamak, anlamak ve yönetmekten oluşur. Bütünsel olarak duyguları daha yapıcı bir şekilde ele almamızı ve duyguları daha iyi kullanmamızı sağlar. Psikologlar her ne kadar duygusal zekanın katılımsal olduğunu bulmuş olsalar da düzenli ve sistemli bir çalışmayla duygusal zeka öğrenilip, geliştirilebilir. İşte günlük hayatta ve mesleki alanda duygusal zekanızı geliştirebileceğiniz 4 pratik yol…
1. Kendinizi kötü hissettiğinizde hemen meşgul olmaya çalışmayın
İş yerinde sizi zorlayan kötü bir durum yaşadınız ve hemen eve gidip dikkatinizi dağıtacak bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Duygularınızı, dizi, film, sosyal medya, yemek, televizyon gibi şeylerle uyuşturarak o anı düşünmemek istiyorsunuz. Ancak duygularınızı uyuşturarak EQ'nuzu (duygusal zeka) kesin bir şekilde tüketiyorsunuz. Böyle durumlarda duygularınızı uyuşturup kaçmak yerine, kendinize neden kaçmak istediğinizi sorun, çözümler üretin, kendinizi onaylayarak duygularınızı hissedin.
2. Duygularınızı sorgulayın, kontrol edin
Duygusal deneyimlerinizi periyodik olarak kontrol edin. Mesela gün boyunca bir alarm kurun ve duygularınızı kontrol edin. Kendinize, şu an ne hissediyorum gibi sorular sorun. Duygularınızı merak edin ve düşünceleriniz ile duygularınız arasında bağlantı kurmaya çalışın.
3. Başkalarının duygularını onaylayın
Aynı fikirde olmasanız bile karşınızdaki insanın duygularını doğrulamayı öğrenin. Kendinizi onun yerine koyarak ne hissettiğini anlayın. Onu onaylayın. Bu sayede empati yeteneğiniz güçlenmiş olacak.
4. Karşınızdakinin konuşmasını tekrar edin
Konuşma esnasında karşınızdakini tekrar ederseniz bu onu dinlediğinizi belirtir. Onunla konuşurken duyduklarınızı tekrar edin. Kendi kişisel duygunuzu geliştirmeniz etrafınızdaki diğer insanları duygusal olarak daha net anlamanızı sağlayacaktır. Kendinizi eğiterek başkalarının duygularını daha iyi tanımlamış olacaksınız.