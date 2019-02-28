Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?
Diyet Rehberi

Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?

"Günlük hayatın içinde en çok gündem yaratan konu kilo verme. Az ya da çok herkesin vermesi gereken kilosu var. Kilo verme sürecinde ise düşük karbonhidratlı beslenme kilit nokta. Peki düşük karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?"

Uzmanlar tarafınfan kadınların günlük kalori ihtiyacının 1800-2000, erkeklerin ise 2200-2400 aralığında olduğu söyleniyor. Bu standart bir aralık, tabii ki fiziksel aktivitelerinize, yaptığınız spora göre bu aralık değişebiliyor. Fakat değişmeyen tek şey, günlük aldığınız kalorinin harcadığınız kaloriden az olması durumunda kilo vermeye başlayabildiğiniz.

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ NEDİR? 

İşte bunun en hızlı ve etkili yolu düşük karbonhidrat diyetidir. Düşük karbonhidrat diyeti genel olarak; ekmek, tahıl, makarna, rafine şeker ve işlenmiş tüm gıdaların asla tüketilmediği bir diyettir. Bu diyetin amacı vücudun karbonhidrat harici enerji kaynaklarına yönelmesini sağlayıp yağ yakımına odaklamaktır. 

Bu diyet genel olarak doyuruculuğu proteinlerden alır. Düşük karbonhidrat diyetini uygulamak için öncelikle rafine şekeri ve işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın. Ardından tabii ki yüksek karbonhidratları çıkarın. Ekmek, makarna, patates, meyve...  

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİNDE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER

Kabak, karnabahar, brokoli, kereviz, mantar, salatalık, ıspanak, dolmalık biberler, yeşil soğan, turp, lahana, brüksel lahanası, şalgam, karahindiba, yeşil fasulye, patlıcan, bamya, kıvırcık salata, biftek, pirzola, tavuk, hindi, balık, ton balığı, ciğer ve diğer iç organlar, karides, ıstakoz, yengeç... 

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİNDE YASAKLI BESİNLER

İçinde şeker olan her şey, baklagiller, her türlü tahıl ürünü, süt ürünleri, tatlı, ekmek, patates, makarna, havuç, kuru fasulye, bezelye, pancar, soğan, mısır gevreği, mısır, nişastalı sebzeler, patates cipsi, mısır cipsi, reçel, fındık, meyve, hazır salata sosları...

Paketli diyet ürünlerden de uzak durmalısınız. Bu tarz diyet ürünlerde yağ miktarı azaltılır fakat lezzetini koruması için karbonhidrat eklenir. Bu nedenle diyet ürünler normal besinlerden çok daha fazla karbonhidrat içerir.

Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır

Her diyette olduğu gibi bu diyeti de uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİNİN FAYDALARI 

  • Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Araştırmalar Alzheimer ve Parkinson başta olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta düşük karbonhidrat diyetinin hastalığın ilerleyişini yavaşlattığını hatta tedaviye destek olduğunu gösteriyor.
  • Düşük karbonhidrat diyeti insülin direnci yada tip-2 diyabete sahip bireyler için tedavi edicidir. 
  • Düşük karbonhidrat diyeti, diğer yüksek karbonhidratlı diyetlere göre daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur. 
  • Kalp damar hastalığı riski oluşturan LDL,trigliserit ve tansiyon yüksekliği, HDL düşüklüğü, karın bölgesindeki yağlanmanın azaltılmasına yardım eder.
  • Polikistik over sendromu olan kadınlarda düşük karbonhidrat diyeti yapmak hormon bozukluğu, sivilce ve aşırı kilo problemlerinin çözümüne yardım eder.
  • Migren ataklarının azalmasını sağlar.
  • Epilepsi hastalarında nöbet sıklığını azaltır.
  • Reflü şikayetinin rahatlamasına yardım eder.

PANCAR DETOKSU NEDİR? PANCAR DETOKSU NASIL YAPILIR? (TIKLAYIN!)

MAHMURE ÖZEL

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi