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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın En Hızlı Yaşlanan Ülkelerinden Biriyiz

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Dünyanın En Hızlı Yaşlanan Ülkelerinden Biriyiz

"TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023 yılına kadar yüzde 10,2’lik bir oranla artış göstereceğini savunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, hızlı yaşlanma olarak tanımlanan ‘gri tsunami’nin geldiğini belirterek, “Avrupa ülkelerinin 100 yıla yakın bir sürede yaşadığı dönüşümü biz 20 yıllık bir sürede yaşıyoruz. Bu da dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden olduğumuz anlamına geliyor” diye konuştu."

Yaşlılık ve yaşlanmanın biyopsikososyal açıdan arz ettiği riskler bu olguları aynı zamanda bir halk sağlığı problemi haline getiriyor. Yaşlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halini sağlayacak her türlü koruyucu önlemin alınması yaşlılarımızın sağlıklı yaş almasını sağlayacaktır. Yaşlılık bir hastalık hali değil fizyolojik ve sosyal bir durumdur. Bu durumun doğumdan ölüme dek iyi bir tasarlanma süreci ile yönetilebilmesini sağlayan multidisipliner çalışmalar ve hizmet modelleri demografik değişim kadar hızlı bir şekilde önem kazanmaktadır.

Gerontoloji nedir?

Gerontoloji, yaşlılık ve yaşlanmaya çok yönlü ve bütüncül bir açı ile bakan bir bilim dalıdır. Ülkemizde 2006 yılında Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan bu yeni alan 2019 – 2020 öğretim yılı itibariyle İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim vermeye başladı.

TÜİK verilerine göre ülkemizde yaşlı nüfus 2023 yılında 8,6 milyon kişiye yani yüzde 10,2’lik bir orana yükselecektir. Bu öngörü Avrupa ülkelerinin 100 yıla yakın bir sürede yaşadığı demografik dönüşümü yaklaşık olarak 20 yıllık bir sürede yaşadığımız ve dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri olduğumuz anlamına gelmektedir. Yaşlanan nüfusun yaşlanma sürecine yönelik bilimsel müdahalelerin multidisipliner bir anlayışla yapılması bireysel ve toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların efektif kullanımı, sağlıklı ömür uzunluğunun maksimize edilmesi gibi sürdürülebilir kalkınma için elzem hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır.

Sağlıklı yaşlanma için neler yapılmalı?

Yaşlılık ve yaşlanma, kayıplardan ibaret bir dönem değildir. Yaşlılık bir şans ve ayrıcalıktır. Yaşlılık dönemine adım atabilme şansını yakalayan bireylerden olmak ömrün daha erken dönemlerinde biyopsikososyal açıdan koruyucu ve sağlıklı bir yaşam tarzı ve olumlu bir bakış açısı kazanmaya bağlıdır. Gerontoloji ise sadece yaşlılık dönemindeki risklerin yönetimini ve bakım ihtiyacını karşılayan bir bilim dalı olmaktan ziyade tüm bunların yanında sağlıklı ve aktif yaşlanmayı sağlamaya çalışan bir yaklaşım benimsemektedir.

Bu açıdan sağlıklı bir yaşlanma için spor yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, periyodik sağlık kontrollerini takip etmek, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde tedaviye yüksek düzeyde uyum sağlamak, sosyalizasyonu sağlamak ve üretken bir yaşam sürmek, yeniliklere açık olmak, risk almaktan kaçınmamak, ömür boyu öğrenmek ve gelişmek sağlıklı ve uzun bir ömür için elzemdir.

Genetik yapıdan korku duymayın

Tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmaların yaşlanma süreçleri, genetik yapıdan çok, çevresel faktörler ve bireysel davranışlar ile ilgili olduğunu gösterdi. Bu açıdan genetik yapımızdan dolayı korku duymaktan veya ailemizde uzun ömürlü bireylerin sayısının çok olmasına güvenerek rehavete kapılmaktan ziyade doğru tercihler ve davranışlarla süreci yönetmeliyiz.

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