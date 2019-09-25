Düğün Provası Gibi Festival
"Evlilik hazırlığında olan, hayallerindeki düğün için A’dan Z’ye her ayrıntıyı planlamaya başlayan çiftlerin beklediği festival Kalamış Wedding Fest başlıyor!"
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yalnızca bir gün gerçekleştirilecek “Kalamış Wedding Fest”, 29 Eylül Pazar günü 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 19:00’da başlayıp 22:30’a kadar sürecek olan After Party ise adeta bir evlilik provasına dönüşecek. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düğün yapacak çiftler, Kalamış Wedding Fest’te hayallerindeki düğünün ve ardından yaşanacak partinin tüm detaylarını bire bir görme imkanına kavuşacak.
Bu yıl ki temanın 'eğlence' olarak belirlendiği Kalamış Wedding Fest’te yer alacak ünlü markalar ve sponsorlar, kendi standlarında da çiftler için özel tanıtımlara imza atacak. Düğün provası gibi festivalde 2020’nin trend düğün ve after Pparty müziklerinden oluşan gecede çiftler hem eğlenecekler hem de düğün müzik listesi hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Evlilik hazırlığındaki çiftlerin tatlı heyecanına ortak olabilmek adına yola çıkan bu büyük organizasyon; kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her trendin bir arada görülebileceği tek adres olması açısından da anlamlı.