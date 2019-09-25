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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Düğün Provası Gibi Festival

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Düğün Provası Gibi Festival

"Evlilik hazırlığında olan, hayallerindeki düğün için A’dan Z’ye her ayrıntıyı planlamaya başlayan çiftlerin beklediği festival Kalamış Wedding Fest başlıyor!"

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yalnızca bir gün gerçekleştirilecek “Kalamış Wedding Fest”, 29 Eylül Pazar günü 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 19:00’da başlayıp 22:30’a kadar sürecek olan After Party ise adeta bir evlilik provasına dönüşecek. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düğün yapacak çiftler, Kalamış Wedding Fest’te hayallerindeki düğünün ve ardından yaşanacak partinin tüm detaylarını bire bir görme imkanına kavuşacak.

Bu yıl ki temanın 'eğlence' olarak belirlendiği Kalamış Wedding Fest’te yer alacak ünlü markalar ve sponsorlar, kendi standlarında da çiftler için özel tanıtımlara imza atacak. Düğün provası gibi festivalde 2020’nin trend düğün ve after Pparty müziklerinden oluşan gecede çiftler hem eğlenecekler hem de düğün müzik listesi hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin tatlı heyecanına ortak olabilmek adına yola çıkan bu büyük organizasyon; kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her trendin bir arada görülebileceği tek adres olması açısından da anlamlı.

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