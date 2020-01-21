Dudak Dolgusu Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Son dönemlerde çok popüler olan dudak dolgusu doğru uygulandığında hem dudağın şeklini düzeltirken hem de dolgun görünmesini sağlar. Aynı zamanda iyi yapılmış bir dudak dolgusu tüm yüze bir dinamizm ve daha genç bir görünüm kazandırır.

Bazı kişilerde dudaklar özellikle üst dudaklar yok denecek kadar incedir. Yaşlanma ile de dudaklar zayıflar ve incelir. Bazen de diş kayıpları veya diş şekil bozuklukları dudaklarda incelmeye neden olur. Sigara içmek de dudaklarda incelmeye ve ağız etrafında yoğun çizgilenmeye neden olur. Üst dudaklar çok incedir ve gülerken diş etleri görünür (gummy smile) ve bu bazen hastada ciddi rahatsızlık yaratabilir hatta gülerken eliyle ağzını kapatacak kadar rahatsızlık verebilir.

Dudak dolgusu uygulaması ile tüm bu sorunlar çözümlenir. Dudaklarda dolgunluk dudaklarda genç ve daha sağlıklı diri bir görünüm sağlarken genel olarak yüzde de büyük bir değişim yaratır. Dudak Dolgusu ile aynı zamanda ağız çevresindeki ince ve derin çizgilerde açılarak bu bölgenin de önemli ölçüde gençleşmesi sağlanmış olur.

Dudak dolgusu nasıl yapılır?

Dudaklar genel yapısı itibari ile çok sayıda sinir sonlanmalarının yoğun olduğu bir bölgedir. Bu sebeple dolgu işlemi yapılmadan önce bölgenin lokal olarak uyuşturulması dudak dolgusu işleminin daha konforlu olmasını sağlayacaktır. İyi bir lokal anestezik kullanılması ya da enjeksiyon ile lokal anestezik yapılması aynı zamanda işlemden bir süre önce ağızdan ağrı kesici alınması işlemin daha kolay yapılmasına imkan verir.

Dudak dolgusu işleminden önce hasta ile ayrıntılı konuşup beklentisini ve dudaklarını nasıl görmek istediğini iyice anlamak gerekir. Hekimin hastayı iyice dinleyip beklentisini anlatıp dudaktaki asimetriler ve iyi bir muayeneden sonra dolgu işlemine geçilir. ince uçlu iğnelerle veya bir kanül yardımı ile istenilen miktarda dolgu daha önce planlandığı ölçüde dudağa enjekte edilir. Dudak dolgusu işlemi deneyimli ellerde ve uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Kimler dudak dolgusu hangi amaçlarla yapılır?

Dudak dolgusunu isteyen herkes yaptırabilir.

En sık dudak dolgunlaştırma

Dudak şekillendirme

Dudak kontürünün belirginleştirilmesi

Dudak asimetrilerinin düzeltilmesi

Dudak üzerindeki ince çizgilerinin giderilmesi

Dudak kenarı sarkmalarının azaltılmasında

Gummy smile- gülerken diş etlerinin görünmesi durumlarında sıklıkla dudak dolgusu uygulaması yapılmakta.

Dudak dolgusu yapılmış dudaklarda nelere dikkat etmek gerekir?

Dudak dolgusu herkeste standart bir yere yapılmaz. Bazen sadece dudağın kırmızı alanına, bazense sadece dudak konturu denilen dudakla derinin birleştiği alana çerçeve şeklinde yapılabilir. Sonuç olarak kişisel beklentiler değerlendirilerek estetik bir görünüm sağlamak üzere alt ve üst dudakta herhangi bir alana uygulama yapılabilmektedir.

Dudak dolgusu işleminden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Dudak dolgusu işlemi özel bir uygulamadır. Çok deneyimli olan kişilerce yapılması doğru olacaktır. Çok nadiren yapılan bölgede morarma ve şişlikler olabilir bu durumda çok kolaylıkla kontrol altına alınır. Bölgeye buz uygulaması ve morluk geçirici kremlerin uygulanmasıyla bu durum kısa sürede düzelir. Dudak dolgusu işleminden bir hafta 10 gün sonra hasta kontrole çağrılarak çok nadir de olsa ikinci kere bazı noktalara dolgu işlemi yapılabilir. Böylece işlem sona erer.

Dudak dolgusu gerçekten de sadece dudağa dolgunluk, genç ve diri bir görünüm vermekle kalmaz aynı zamanda tüm yüze gençlik ve dinamizm kazandırır.

Dudak dolgusunun etkileri nasıldır?

Uygulamadan hemen sonra dudakların hacmi artar, dudak konturu ve köşeleri belirginleşir. Hyalüronik asit, su tutma özelliği yüksek bir madde olduğundan, dolgu uygulaması sonrasında dudaklar daha nemli ve daha pembemsi görünür.

Dudak dolgusu uygulaması sonrasında ödem ve şişlik olur mu?

Bazen işlem sonrasındaki ilk günlerde şişlik ve ödem olabilir, morluk olabilir. Ama bu bulgular bir kaç gün içinde geçecektir. Kullandığımız dolgu maddesinin kıvamı yumuşak olduğu için çok sert olmadığı için bu bulgular hızla geriler.

Dudak dolgusu kalıcı mıdır?

Dudak dolgusu yaptıran kişilerin en merak ettiği soruların başında dudak dolgusunun kalıcı olup olmadığı gelmektedir. Kalıcı dolguları ciltte geri dönüşü olmayan reaksiyonlara yol açtıkları için daha yumuşak ve dudağa zarar vermeyen, maksimum bir yıla kadar süren dolgular kullanmaktayız ve bu çok daha sağlıklıdır.

Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar

Kullanılan dolgu maddesi çok önemlidir. Bir diğer önemli konu ise uygulayacak doktorun bu konuda deneyimli olmasıdır. Dudaklara uygun miktarda dolgu koymak ve dudaklara iyi şekil vermek yüzün bütünlüğü ve uyumu açısından çok önemlidir. Üst dudağa çok dolgu uygulaması yapıldığında 'ördek dudak' yani dudakların öne doğru uzaması şeklinde kötü bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Çok hassas olan bu dudak dolgusu uygulamasıyla ancak deneyimli bir hekim tarafından ve doğru oranlarda doğru malzemenin kullanılmasıyla yapıldığında iyi sonuçlar alınabilmektedir.