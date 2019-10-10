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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kişisel Bakım

Dudak Dolgusu Hakkında Merak Edilenler

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Dudak Dolgusu Hakkında Merak Edilenler

"Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı."

Dudak dolgusu, dolgu maddelerinin dudaklarınızın içine enjekte edilmesi ile kalınlaştırarak daha şekilli bir hale getiren estetik bir işlemdir. Sorunları ve riskleri önlemek için alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanması gerekir.

Dudak dolgusu; tecrübe, bilgi ve estetik bakış açısı ister. Dudaklar yüzün en hassas bölgelerinden biridir, bu nedenle çok doğru bir tasarım ve teknik kullanılması gerekir.

Dudak dolgusu malzemeleri nelerdir?

Günümüzde birçok cerrah, dudak dolgusunda hyaluronik asit bileşiğini kullanmayı tercih ediyor. Çünkü hyaluronik asit cildin doğal yapısında da bulunan pürüzsüz bir etki yaratan ve sonuçlarının öngörülebildiği bir dolgu malzemesidir.

Hiyalüronik asitler, jel benzeri bir kaliteye sahiptir ve dudaklardaki eksik hacmi başarılı bir şekilde giderir. Doğal ve güvenlidirler. Alerjik reaksiyon riski yok denecek kadar azdır. Özellikle dudak ya da vermilyon sınırında daha fazla tanım isteyen yaşlı hastalar için dudaklara hacim kazandırırken çok etkili sonuçlar sağlıyor. Dudaktaki yaşlanma belirtilerini ve hacim eksikliklerini gidererek dudakları daha dolgun hale getirmekle kalmaz aynı zamanda dudakları çok daha pürüzsüz hale getirir.

Vücut, asitleri zamanla yavaşça absorbe eder. Kullanılan dolgu malzemesinin kalitesine göre bu süre altı ila bir yıla kadar uzayabilir.

Dudak dolgusu enjeksiyonu geri döndürülebilir

Eğer dudak dolgunuzdan herhangi bir sebepten memnun kalmazsanız ve çıkarılmasını yani doğal dudak yapınıza dönmek isterseniz, cerrahınız hyaluronidase adı verilen bir bileşiği enjekte edebilir, bu da hemen estetik operasyonun etkilerini tersine çevirir.

Dudak dolgusu nasıl uygulanır?

Dudak dolgusu acı verici bir operasyon değildir. Çoğu cerrah prosedürden önce topikal bir anestezi uygular ve ayrıca iğnenin kendisinde de bir miktar anestezi vardır. Dudak dolgunlaştırmada genellik ile 4 ile 6 arasında enjeksiyon yapılması gerekir. 

Prosedür kişiye göre özel olarak planlanır. Dudak dolgusunda çok ince uçlu iğneler kullanılır. Bu sayede kolaylık ile uygulanabilir; oldukça az şişlik ve morluk oluşabilir. Eğer tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa bu risk oldukça düşük olur.

Dudak dolgusunda iyileşme süreci nasıldır?

Eğer yine de şişlik ya da morluk oluştu ise bunun enjeksiyon işleminden sonra birkaç gün içinde kendiliğinden geçmesi gerekir.

Enjeksiyon işleminden hemen sonra kişi işe hiç ara vermeksizin devam edebilir. Operasyondan sonra 48 saat boyunca alkol, egzersiz ya da öpüşmeyi önermiyor. Birkaç gün hafif yüksek bir yastıkla yatılması tavsiye edilir. Cerrahınızın reçete edeceği ilaçları da talimatlara uygun olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca soğuk kompres de oldukça yardımcı olabilir.

Dudak tasarımı nasıl yapılır?

Dudak dolgusu estetiğinde doğal görünümü yakalamanın en iyi yolu, dudak dolgusunu çok iyi planlamak ve her zaman orantı ile dengeyi korumaktır. Enjeksiyon ile alt dudağın üst dudaktan üçte iki oranında daha büyük olur ve istenilen dolgunluk sağlanınca operasyon tamamlanır. Dudak dolgusunda doğal görünüm için simetri de çok önemlidir.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

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