Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?
"Ruj seçerken ten, göz, saç hatta diş eti renginize dahi dikkat etmelisiniz! Makyaj malzemelerinin en çok kullanılanı; kadınların vazgeçilmezi ruju doğru seçmenin de püf noktaları var. Ten ve diş eti renginize göre kendinize en uygun ruj tonlarını bulabilirsiniz. İşte ten ve diş eti renginize göre doğru ruj seçimi..."
TEN RENGİNE GÖRE RUJ SEÇİMİ
Çok açık ve açık tenli kadınlar; Ruj seçerken özellikle pembe ve mercan tonlarını seçebilirler. Daha dolgun dudaklı kadınlar ise koyu tonlar ağırlıklı seçimde bulunabilirler.
Orta ve buğday ten rengine sahip olanlar; kızıl pembe, kiremit, turuncunun tonları tercih edilebilir. Nude tonlarda buğday tenlilerin hem gündüz hem de gece kullanabilecekleri renkler arasındadır.
Çok koyu ve koyu ten rengine sahip olanlar; açık ton renklerden uzak durmalılardır. Kahverenginin her tonunu kullanabilirler. Bu kullanım daha doğal ve ten rengine uyumlu olacaktır. İnce dudak yapısına sahip esmer kadınlar daha nude tonlar tercih etmeli. Dolgun dudak yapılı esmer kadınlar ise kırmızı, bordo hatta daha koyu renkleri de kullanabilirler.
DİŞ ETİ RENGİNE GÖRE RUJ SEÇİMİ
Etkili bir gülüş için dudak makyajı çok önemlidir! Dişlerin istenilen görünümde olması için doğru dudak rengini seçmek gerekir. Bunun için de diş eti rengine uygun ruj seçimi yapmak önemlidir.
Diş etleri açık pembe olanlar; diş etleri açık pembe renkte ve dişleri çok beyaz olanlar açık tonlu dudak makyajı yapmalıdır.
Diş etleri koyu renkte olanlar; diş rengi koyu olan ve özellikle diş eti rengi kırmızıya dönük olan kadınlar kesinlikle açık renk ruj tercihinde bulunmamalıdırlar. Böyle bir durumda gülüş sırasında ilk göze çarpan diş etleri olur. Halbuki gülüş sırasında esas görünmesi istenen şey diş ve dudak arasındaki uyumdur.
Koyu tonda makyaj seçimi için kişinin diş etleri açık pembe tonda olmalıdır. Koyu tondaki diş etlerinde de koyu renkler tercih edilebilir ama burada dikkat edilmesi gereken şey dişlerin oldukça beyaz olmasıdır.