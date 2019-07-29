Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMakyaj Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir?

"Ruj seçerken ten, göz, saç hatta diş eti renginize dahi dikkat etmelisiniz! Makyaj malzemelerinin en çok kullanılanı; kadınların vazgeçilmezi ruju doğru seçmenin de püf noktaları var. Ten ve diş eti renginize göre kendinize en uygun ruj tonlarını bulabilirsiniz. İşte ten ve diş eti renginize göre doğru ruj seçimi..."

TEN RENGİNE GÖRE RUJ SEÇİMİ

Çok açık ve açık tenli kadınlar; Ruj seçerken özellikle pembe ve mercan tonlarını seçebilirler. Daha dolgun dudaklı kadınlar ise koyu tonlar ağırlıklı seçimde bulunabilirler.

Orta ve buğday ten rengine sahip olanlar; kızıl pembe, kiremit, turuncunun tonları tercih edilebilir. Nude tonlarda buğday tenlilerin hem gündüz hem de gece kullanabilecekleri renkler arasındadır.

Çok koyu ve koyu ten rengine sahip olanlar; açık ton renklerden uzak durmalılardır. Kahverenginin her tonunu kullanabilirler. Bu kullanım daha doğal ve ten rengine uyumlu olacaktır. İnce dudak yapısına sahip esmer kadınlar daha nude tonlar tercih etmeli. Dolgun dudak yapılı esmer kadınlar ise kırmızı, bordo hatta daha koyu renkleri de kullanabilirler.

DİŞ ETİ RENGİNE GÖRE RUJ SEÇİMİ

Etkili bir gülüş için dudak makyajı çok önemlidir! Dişlerin istenilen görünümde olması için doğru dudak rengini seçmek gerekir. Bunun için de diş eti rengine uygun ruj seçimi yapmak önemlidir.

Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir

Diş etleri açık pembe olanlar; diş etleri açık pembe renkte ve dişleri çok beyaz olanlar açık tonlu dudak makyajı yapmalıdır.

Diş etleri koyu renkte olanlar; diş rengi koyu olan ve özellikle diş eti rengi kırmızıya dönük olan kadınlar kesinlikle açık renk ruj tercihinde bulunmamalıdırlar. Böyle bir durumda gülüş sırasında ilk göze çarpan diş etleri olur. Halbuki gülüş sırasında esas görünmesi istenen şey diş ve dudak arasındaki uyumdur.

Koyu tonda makyaj seçimi için kişinin diş etleri açık pembe tonda olmalıdır. Koyu tondaki diş etlerinde de koyu renkler tercih edilebilir ama burada dikkat edilmesi gereken şey dişlerin oldukça beyaz olmasıdır. 

 

Cilt besleyici ballı sabun tarifi"Sabunlarla cilt bakımı yapılmaz" da nereden çıktı? Eğer sabununuz ev yapımı ise ve gerekli malzemeleri içeriyorsa cilt bakımınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tıpkı aşağıda vereceğimiz cilt besleyici ballı sabunda olduğu gibi!Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
18 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları
Bel Ağrılarından Kurtulmanın Yolları
BÉGUM Bridal Sonbahar-Kış 2020 Koleksiyonu
Bağırsak Alzheimer'ı Nedir?