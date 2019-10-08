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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDiyet Rehberi Doğru Beslenmenin Temeli: Kendinizi Cezalandırmayın
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Diyet Rehberi

Doğru Beslenmenin Temeli: Kendinizi Cezalandırmayın

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Doğru Beslenmenin Temeli: Kendinizi Cezalandırmayın

"Uzman Diyetisyen ve İyi Yaşam Uzmanı Dilara Koçak, günümüzün değişen beslenme alışkanları, doğru bilinen yanlışlar ve doğru tüketim konularında bilgiler verdi. "

Fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın

Her gün aynı şeyi yiyemezsiniz. Sağlıklı olan çeşitlilik. 3-5 kilo fazlanız olsun ama iyi beslenin ve sağlıklı olun bu yeterli.Herkes ince ve zayıf olmamalı. Her gün sebze yiyip mutsuzsanız bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Biraz fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın. Hiçbir ürünü hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Kendinizi motive ederek yiyeceklerinizi çeşitlendirin.

Özümüze ve doğaya dönmeliyiz

Üretilen gıdalar 3’te 1’i israf. İsraf için çözüm öze dönmek, doğaya dönmek. İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Elmanın kabuklarını soyup yemeyin. Soyacaksanız kabuklarını bir kaba koyup sirke yapın. O sirke ile meyve ve sebzeleri yıkayın. O yıkadığınız suyla çiçeklerinizi sulayın. Bunların hepsi basit önlemler. Önemli olan bu farkındalığı kazanmak.

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