Doğru Beslenmenin Temeli: Kendinizi Cezalandırmayın
"Uzman Diyetisyen ve İyi Yaşam Uzmanı Dilara Koçak, günümüzün değişen beslenme alışkanları, doğru bilinen yanlışlar ve doğru tüketim konularında bilgiler verdi. "
Fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın
Her gün aynı şeyi yiyemezsiniz. Sağlıklı olan çeşitlilik. 3-5 kilo fazlanız olsun ama iyi beslenin ve sağlıklı olun bu yeterli.Herkes ince ve zayıf olmamalı. Her gün sebze yiyip mutsuzsanız bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Biraz fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın. Hiçbir ürünü hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Kendinizi motive ederek yiyeceklerinizi çeşitlendirin.
Özümüze ve doğaya dönmeliyiz
Üretilen gıdalar 3’te 1’i israf. İsraf için çözüm öze dönmek, doğaya dönmek. İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Elmanın kabuklarını soyup yemeyin. Soyacaksanız kabuklarını bir kaba koyup sirke yapın. O sirke ile meyve ve sebzeleri yıkayın. O yıkadığınız suyla çiçeklerinizi sulayın. Bunların hepsi basit önlemler. Önemli olan bu farkındalığı kazanmak.