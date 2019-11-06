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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Doğru Beslenmek Mutlu Ediyor

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Doğru Beslenmek Mutlu Ediyor

"Sağlıksız beslenme birçok hastalığa neden olurken, birtakım hormonların da düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Unutkanlık, uykusuzluk gibi birçok sorunun altında yetersiz veya kötü beslenme olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesi artırılmalı. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi besinleri bolca tüketmek gerekir" dedi."

Serotonin beyin ve bağırsaklardan salgılanan bir hormondur. Serotoninin, daha çok duygu ve davranış sinyallerinin iletilmesinde rol oynar, olumlu yöndeki duyguların sinyallerini hücreden hücreye aktararak, davranışlarımızın daha dengeli ve düzenli olmasını sağlar. Bu da toplam ruh halimize olumlu olarak yansır ve böylece morali yüksek, kendisini zinde ve sağlıklı hisseden, kısacası mutlu olan kişiler oluruz. Bu nedenle haklı olarak serotonine mutluluk hormonu da denir.

Serotonin salgısının azaldığı durumlarda bu denge bozulur. Kişi sıkıntılı, heyecanlı, sinirli, halsiz, morali düşük bir duruma gelir. Bu bozukluklar beden fonksiyonlarının da bozulmasına yol açar.  Kas kuvveti azlığı, halsizlik, iştah azalması, uyku bozukluğu, aşırı terleme, sindirim bozuklukları meydana gelir. Bağırsaklardan salgılanan serotonin sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Az salgılandığı zaman kabızlık, aşırı gaz, karın şişkinliği, mide barsak spazmları, karın ağrısı gibi belirtiler meydana gelir. Serotonin hormonunun beyin ve bağırsak hücrelerinden az salgılanmasının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak kişinin stres altında kalması, üzüntü, sıkıntı durumlarının etkisi ile hücrelerden salgılanan serotoninin azaldığı varsayılmaktadır. Ayrıca serotoninin esas maddesi olan triptofan aminoasidini az almak da serotonin üretimi ve salgılanma azalmasına yol açar. Bu nedenle triptofandan zengin besinlerin bolca tüketilmesi önemlidir.

Panik atak, anksiyete ve depresyon tanısı konuluyor

Hafıza zayıflaması, unutkanlık, endişe-korku-heyecan gibi duyguların artması, uyku düzensizlikleri, sinirlilik, aşırı hassasiyet, özellikle tatlı yeme isteğinde artış, iştah değişiklikleri, baş ağrısı gibi şikayetler serotoninin azalma belirtileridir. Bu belirtileri gösteren, muayene ve tetkiklerinde başka bir nedeni bulunamayan hastalara genellikle panik atak, anksiyete, depresyon gibi tanılar konuyor.

Serotonin eksikliğine bağlı anksiyete-depresyon tanısı konmuş hastaların tedavisinde başlıca iki yol vardır. Birinci yol, ilaçsız tedavidir. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan besinleri bolca tüketmek gerekir. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi. Ayrıca serotoninin üretilmesinde aracı rol oynayan B6, B9, B12 vitaminlerini içeren besinlerin de fazla tüketilmesi önemlidir. Özellikle güneşli açık havada egzersiz yapmak, masaj yaptırmak, aşırı üzüntü, heyecan, korku gibi stres faktörlerinden mümkün olduğu kadar kaçmak, yaşam şeklini daha rahat, dingin ve stresten uzak hale getirmek uygun olur.

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