Doğal Yöntem İle Saç Düzleştirme: Süt Maskesi

Sürekli aşırı ısıya maruz kalan saçlar daha çabuk yıpranır. Şimdi düzleştirici ve fön makinelerini bir kenara bırakın ve bu yöntemler yüzünden yıpranan saçlarınızı süt ile hem nemlendirin hem de doğal bir şekilde düzleştirin. Bu yöntem dalgalı, kabarık ve bir türlü düz durmayan saçlara sahip olanların kurtarıcısı olacak!

Sütün saça faydaları neler?

Süt, yüksek protein içeriği ile vücuda olduğu kadar saça da bir hayli faydalı. Saçların güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Sodyum, kalsiyum, potasyum ve B12 vitaminleri yönünden de zengin olan süt, saçları dış etmenlerden koruyor ve güçlendiriyor. Ayrıca saçları nemlendiriyor ve yumuşatıyor. Çok kuru ve yıpranmış saçları onarıyor.

Saç düzleştirici süt maskesi tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1 adet muz

Püskürtmek için spreyli bir şişe

İnce uçlu tarak

Yapılışı:

Spreyli bir şişe içerisine süt ve balı koyun, iyice çalkalayın. Başka bir kasede muzu püre haline getirin ve daha sonra bal ile süt karışımına ilave ederek güzelce karıştırın. Tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra şişedeki karışımı saçınızın tamamına püskürtün ve tarayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı kurumaya bıraktığınızda dalgalı ve kıvrımlı yerlerin düzleştiğini fark edeceksiniz.