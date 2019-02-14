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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Doğal Saç Parlatıcı Serum Tarifi
Saç

Doğal Saç Parlatıcı Serum Tarifi

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Doğal Saç Parlatıcı Serum Tarifi

"Saçlarınızın parlak, ışıl ışıl olması sadece güzel görünmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı bir görünüm de verir. Eğer saçlarınız kabarık ve kuru ise evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç parlatıcı serumu deneyebilirsiniz."

Hepimiz saçlarımızın dolgun ve ışıltılı olmasını isteriz. Saçlarımız çevre ve hava koşullarından dolayı parlaklığını yitirebilir. Ya da cins olarak kuru ve kabarık saçlara sahip olabiliriz. Dışarıda satılan saç ürünleri, partlatma etkisi gösterirken saçların kısa sürede yağlanmasına da sebebiyet verebiliyor. 

O halde bir değişiklik yapın ve saç parlatıcı serumunuzu kendiniz hazırlayın. İşe yaradığını göreceksiniz. 

BEYAZLAYAN SAÇLARINIZLA DOĞAL YÖNTEMLERLE BAŞA ÇIKIN

DOĞAL SAÇ PARLATICI SERUM TARİFİ

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı jojoba yağı
  • 1 çorba kaşığı avokado yağı
  • 5 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Bir sprey veya damlalık şişesinde jojoba yağı, avokado yağı ve lavanta yağını karıştırın. İyice karıştığına emin olun. Serumunuz hazır! 

Bu serumu her duş sonrası hem kuru hem de nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Yağı çok fazla sürmemeye ve saç diplerinize uygulamamaya dikkat edin.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 15 İPUCU

Avokado yağı saçlarınızı nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Jojoba yağı, saçların kırılmasını önler, var olan kırıkları onarır. Lavanta yağı da doğal parlaklık verici olarak bilinir ve saçlardaki hasarı onarır. 

MAHMURE ÖZEL

 

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