Diyetisyenden Uyarı: Yılbaşı Sofrasına Aç Oturmayın

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte yemek planları da yapılmaya başlandı. Kimi yeni yıl yemeği için evde hazırlık yaparken kimi de tercihini dışarıda yemekten yana kullanacak. Yeni yılın ilk gününe zinde uyanmak için, yılbaşı sofrasının hem leziz hem de sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Çok çeşitli yiyeceklerin bulunduğu yılbaşı sofralarında yemeklerin abartılı ve aşırı tüketilmesi; uyku problemlerine, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir.

İyi bir kahvaltı, akşamı dengeler

31 Aralık sabahı "Nasılsa akşam çok yiyeceğim" diye düşünerek kahvaltı ihmal edilmemeli. Bütün gün aç kalmak kan şekerinde dalgalanmalar yaratabilir. Güne sağlıklı bir kahvaltı öğünüyle başlamak kan şekerini düzenler ve akşam yemeğinde aşırı yeme isteğini önler. Yılbaşı yemeğine aç oturulmamalı. Uzun süre aç kaldıktan sonra sofraya oturmak hem psikolojik, hem de biyolojik olarak zor anlar yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yılbaşı yemeğinden en az 2 saat önce meyve veya ceviz, badem, fındık gibi yararlı yağlı tohumlarla ufak bir ara öğün yapılabilir. Yılbaşı yemeği için en geç saat 20.00’de sofraya oturulmalı. Geç saatte tüketilen yemeğin vücutta yağ olarak depolanma riski artacaktır. Sağlıklı bir beslenme için yemek yeme hızına da dikkat edilmeli. Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden daha uzun sürebileceği için yemekler yavaş yenmeli.

Kızartma yerine buğulama yapın

Soğuk yılbaşı akşamında sıcak bir çorba sağlıklı bir tercih olacaktır. Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi olabilir. Hindi zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla tatlandırıp fırında pişirilerek tüketilebilir. Kırmızı et, tavuk ve balık da ana yemek tercihleri arasında olabilir. Et yemeklerini kızartma yerine ızgara, fırın, haşlama veya buğulama şeklinde pişirmekte fayda var. Kış sebzelerinden oluşan mezeler ve yeşillikli salatalar ise yılbaşı sofrasında mutlaka yer almalıdır. Taze sebzelerden oluşan salataları tüketmek yüksek posa içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi verir.

Brokoli, semizotu, lahana gibi kış sebzeleri haşlanmış veya fırınlanmış şekilde ana yemeğin yanında garnitür olarak servis edilebilir. Ana yemeğin yanında servis edilen pirinç pilavı, iç pilav, makarna, erişte gibi karbonhidrat içeriğinden yüksek besinlerin tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Kalori içeriği yüksek bu besinleri aşırı tüketmek kilo artışına sebep olabilir. Yılbaşı yemeğinde ekmek tercihi, beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar veya kepekli ekmekten yana olmalıdır. Esmer unlu ekmekler kan şekerini yavaş yükselttiği için tokluk süresi uzayacaktır.

Kavrulmuş değil çiğ kuruyemiş tüketin

Yılbaşı gecesinin bir diğer vazgeçilmezi ise kuruyemişler. E vitamininden zengin kuruyemişlerin sağlıklı beslenme programında bulunması gerekir. Ancak fazla kalori içermeleri nedeniyle aşırı tüketimleri kilo problemine neden olabilir. Çekirdek ve soslu kuruyemişler yerine ceviz, çiğ badem, çiğ fındık, çiğ kaju veya tuzsuz yer fıstığı 1 avucu geçmeyecek şekilde tüketilebilir.

Meyve tüketiminde de porsiyon kontrolü yapılması gerekir. 2 porsiyonu geçmeyecek şekilde mandalina, portakal, elma, ananas gibi metabolizmayı hareketlendirecek kış meyveleri tüketilmelidir. Yeni bir yıla formda girmek isteyenler aşırı tatlı tüketiminden kaçınmalı. Aşırı şekerli, şerbetli, hamurlu, çikolatalı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ertesi gün sindirim problemleri yaşamamak ve yeni güne sağlıklı uyanmak adına yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bitirmekte fayda var.

Diyette olanlar için yeni yıl tatlısı

Malzemeler:

2 Türk kahvesi fincanı kadar yulaf ezmesi

4 adet hurma

4-5 adet gün kurusu kayısı

1/2 Türk kahvesi fincanı süt (yarım yağlı)

1-2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pekmez

Hazırlanışı:

Yulaf ezmesini geniş bir kapta sütle ıslatın ve hafifçe karıştırın. Daha sonra hurmaları ve kuru kayısıları küçük parçalar halinde küp küp doğrayın ve yulafa ekleyin. Ardından 1 yemek kaşığı pekmezi ve kakaoyu ekleyerek karıştırın. Yulaf sütle ve diğer malzemelerle birleşince hafif ıslak hamur kıvamı alacaktır. Tüm malzemeleri yoğurarak (hafifçe elinizde sıkarak), yuvarlanabilecek kıvama geldiğinden emin olun. (Eğer malzemeleriniz birleşmediyse ya da kuruysa biraz daha süt ilave edebilirsiniz.) 2 avucunuzla minik toplar oluşturun. Toplarımızın dışını kakao ve hindistan cevizine ya da dilediğiniz herhangi bir malzemeye batırabilirsiniz. Çay veya kahvenin yanına 2-3 adet tüketebilirsiniz.