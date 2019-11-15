Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları
"Günümüzde diyet yapmak sandığınızdan çok daha zor. Neden mi? Çünkü herkes bir beslenme uzmanı edası ile geziyor ve her kafadan kilo verme süreciyle ilgili ayrı bir ses çıkıyor. Siz siz olun sorularınızı çevrenizdekilere değil, bir uzmana sorun. Biraz araştırdık, diyetisyenlerin en sık karşılaştığı soruları ve cevaplarını bulduk."
Glütenden kaçınmalı mıyım?
Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan bir proteindir ve çoğu insan için sağlık sorunlarına neden olmaz. Eğer glüten intoleransınız ya da çölyak hastalığınız varsa glütenden kaçınmalısınız.
Eğer glütenin sizde bazı sorunlara neden olduğunu (şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, gaz gibi) düşünüyorsanız küçük bir deneme yapabilirsiniz. 3 hafta boyunca glüten içeren besinleri tüketin ardından 3 hafta boyunca tamamen glütensiz beslenin ve bu sürede ruh halinizi, enerji düzeyinizi, ağrılarınızı takip edin, not edin.
Eğer glütensiz beslendiğiniz dönemdeki durumunuz daha iyi ise glüten size iyi gelmiyor demektir.
Daha uzun süre tok kalmak için neler yemeliyim?
Diyet yaparken açlık hissetmenin iki sebebi vardır; psikolojik ve yanlış beslenmek. Yeterli protein, lif, karbonhidrat ve yağ alımı gerçekleşmediğinde diyetler eziyete dönüşebilir. Açlığınızı kontrol edebilmek için doğru beslenmeye dikkat etmelisiniz.
Sabahları kahvaltıda yumurta yediğinizden emin olun, ara öğünlerde diyet bisküvi yerine bir avuç çiğ badem, elma gibi besinler tüketin. En önemlisi ise besin etiketi okumayı öğrenin. Ürünlerin besin değerlerine bakarak satın alın.
Meyve suyu detoksu yapmalı mıyım?
Hayır! Meyve suyu, kan şekeri seviyelerinizi yükseltir. Kan şekeri seviyelerinizin hızlıca yükselmesi, daha sonra hızlıca düşmesine neden olur. Bu da bitkin hissetmenize yol açar.
Kahvaltı yapmak zorunda mıyım?
Diyetisyenlerin büyük bir çoğunluğu uyandıktan yaklaşık 2 saat sonra bir şeyler yenmesini öneriyor. Ancak kahvaltıda aşırı yemekten kaçınmalısınız. Yulaf ezmesi, omlet, haşlanmış yumurta, peynir gibi gıdalar tüketmelisiniz. Kahvaltı yapmak, gün içinde aşırı acıkmaların önüne geçer ve daha az yemek yemenize yardımcı olur.
Karbonhidrat tüketmeli miyim?
Diyetlerde karbonhidrat alımı konusunda çok fazla kafa karışıklığı söz konusu. Uzmanlar, karbonhidratları tamamen kesmek yerine sağlıklı karbonhidrat kaynaklarının tüketilmesini ve miktarına dikkat edilmesini öneriyorlar.
Karbonhidrat kaynakları sadece beyaz ekmek, makarna ve tatlı değildir. Sağlıklı karbonhidratlar arasında kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagiller de yer alır.