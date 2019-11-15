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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

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Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

"Günümüzde diyet yapmak sandığınızdan çok daha zor. Neden mi? Çünkü herkes bir beslenme uzmanı edası ile geziyor ve her kafadan kilo verme süreciyle ilgili ayrı bir ses çıkıyor. Siz siz olun sorularınızı çevrenizdekilere değil, bir uzmana sorun. Biraz araştırdık, diyetisyenlerin en sık karşılaştığı soruları ve cevaplarını bulduk."

Glütenden kaçınmalı mıyım?

Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan bir proteindir ve çoğu insan için sağlık sorunlarına neden olmaz. Eğer glüten intoleransınız ya da çölyak hastalığınız varsa glütenden kaçınmalısınız.

Eğer glütenin sizde bazı sorunlara neden olduğunu (şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, gaz gibi) düşünüyorsanız küçük bir deneme yapabilirsiniz. 3 hafta boyunca glüten içeren besinleri tüketin ardından 3 hafta boyunca tamamen glütensiz beslenin ve bu sürede ruh halinizi, enerji düzeyinizi, ağrılarınızı takip edin, not edin.

Eğer glütensiz beslendiğiniz dönemdeki durumunuz daha iyi ise glüten size iyi gelmiyor demektir.

Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

Daha uzun süre tok kalmak için neler yemeliyim?

Diyet yaparken açlık hissetmenin iki sebebi vardır; psikolojik ve yanlış beslenmek. Yeterli protein, lif, karbonhidrat ve yağ alımı gerçekleşmediğinde diyetler eziyete dönüşebilir. Açlığınızı kontrol edebilmek için doğru beslenmeye dikkat etmelisiniz.

Sabahları kahvaltıda yumurta yediğinizden emin olun, ara öğünlerde diyet bisküvi yerine bir avuç çiğ badem, elma gibi besinler tüketin. En önemlisi ise besin etiketi okumayı öğrenin. Ürünlerin besin değerlerine bakarak satın alın.

Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

Meyve suyu detoksu yapmalı mıyım?

Hayır! Meyve suyu, kan şekeri seviyelerinizi yükseltir. Kan şekeri seviyelerinizin hızlıca yükselmesi, daha sonra hızlıca düşmesine neden olur. Bu da bitkin hissetmenize yol açar.

Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

Kahvaltı yapmak zorunda mıyım?

Diyetisyenlerin büyük bir çoğunluğu uyandıktan yaklaşık 2 saat sonra bir şeyler yenmesini öneriyor. Ancak kahvaltıda aşırı yemekten kaçınmalısınız. Yulaf ezmesi, omlet, haşlanmış yumurta, peynir gibi gıdalar tüketmelisiniz. Kahvaltı yapmak, gün içinde aşırı acıkmaların önüne geçer ve daha az yemek yemenize yardımcı olur.

Diyet Yaparken Kafa Karıştıran 5 Soru ve Cevapları

Karbonhidrat tüketmeli miyim?

Diyetlerde karbonhidrat alımı konusunda çok fazla kafa karışıklığı söz konusu. Uzmanlar, karbonhidratları tamamen kesmek yerine sağlıklı karbonhidrat kaynaklarının tüketilmesini ve miktarına dikkat edilmesini öneriyorlar.

Karbonhidrat kaynakları sadece beyaz ekmek, makarna ve tatlı değildir. Sağlıklı karbonhidratlar arasında kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagiller de yer alır.

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