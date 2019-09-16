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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kişisel Bakım

Diş Beyazlatma Hakkında Merak Edilen Her Şey

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Diş Beyazlatma Hakkında Merak Edilen Her Şey

"Bembeyaz bir gülümseme herkesin hayalidir. Kimini ya kendi diş rengi sarıdır ya da gün içerisinde sık tükettiği alışkanlıkları yüzünden, dişleri beyaz durmuyordur. Dişler düzenli olarak fırçalansa da, çoğu zaman diş sararmaları önlenemez. Özgüvenimizi derinden etkileyen bu durum karşısında ne yapmak gerekir? Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, diş beyazlatma hakkında merak edilenleri anlattı."

Bazı dişlerde doğumsal ya da sonradan kullanılan antibiyotikler gibi nedenlerle dişlerde meydana gelen içsel renklemeler olmakla birlikte, günlük olarak tüketilen yiyecek ve içecekler (çay, kahve, meyve suyu, şarap) gibi veya sigara kullanımı sonucu dişlerin dışsal renklenmesine neden olan etkenlerde dişlerimizin doğal beyazlığını gölgelemektedir.

 İdeal diş beyazlığına sahip olmak aslında zor değil 

İdeal diş beyazlığına sahip olmak aslında zor değildir. Dişlerde meydana gelen renklenmeleri diş beyazlatma (bleaching) işlemi ile giderilebilir ve daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Diş beyazlatma işlemi diş taşı temizliği işlemi sonrası yapılan polisaj işleminden oldukça farklıdır. Diş beyazlatma işleminde dişin kendi renk tonu 2-3 ton kadar açılabilmektedir. Diş beyazlatma işlemi hekim tarafından ofis ortamında uygulanan ofis tipi beyazlatma (ofis bleaching) ve hastadan alınan ölçülerle hastanın kendisine verilen şeffaf bir plak sayesinde daha düşük oranlı beyazlatma ajanları içeren jellerle hastanın kendisinin evde uygulayacağı ev tipi beyazlatma (home bleaching) olarak uygulanabilir. Ayrıca hekim kontrolünde olmayan ve hastaların eczanelerden temin edebildiği over the counter olarak nitelendirdiğimiz; beyazlatıcı diş macunu, ağız gargarası gibi ürünler bulunmaktadır. Fakat bu ürünlerin etkisi, hekim kontrolünde olan beyazlatma işlemine nazaran çok düşüktür, hekim kontrolünde yapılan beyazlatma sonrası hekim tavsiyesi ile kullanmak daha doğru bir seçim olacaktır.

 Peki diş beyazlatma işlemi nasıl bir işlemdir?

 *Ofis tipi beyazlatma (Ofis Bleaching)

Ofis tipi beyazlatma tüm beyazlatma sistemleri içerisinde en etkili yöntemdir. Muayenede gerçekleştirilen beyazlatma işleminde kullanılan beyazlatıcı ajanların peroksit oranları daha yüksek olduğundan beyazlatma daha hızlı olur ve kalıcılığı daha uzundur. Diş beyazlatma işlemi uygulanmadan önce; daha etkili bir sonuç almak için, hastaya beyazlatma öncesi diş taşı temizliği yapılması gerekmektedir. Seanslar öncesi ve sonrası hastadan fotoğraf alınarak, renk tespiti yapılmaktadır. Uygulanacak seans sayısı genellikle 2 veya 3 olup dişte ki renklenmeye göre değişmektedir. İşlem öncesi diş etlerinin üzeri zarar görmesini istemediğimiz için koruyucu bir bariyer ile kapatılır ve sonrasında beyazlatma jeli dişlere uygulanır. Yaklaşık olarak 15 dakikalık periyotlarla 2 veya 3 periyod olarak dişlere beyazlatma jeli uygulanır. Seanslar arasında hastanın renklendirici gıdalardan (çay, kahve, şarap vb.) uzak durması ve sigara kullanımını en aza indirmesi istenmektedir. Beyazlatma seansları arasında hassasiyetler görülebilmektedir fakat; kullanılacak olan hassasiyet giderici diş macunları ile bu hassasiyetler ortadan kalkmaktadır.

*Ev tipi beyazlatma (Home Bleaching)

Ev tipi olarak adlandırdığımız beyazlatma sisteminde, yine renk saptanıp hastadan tedavi öncesi alınan ölçü sayesinde hastaya uygun şeffaf bir plak üretilir. Evde tipi diş beyazlatma işleminde daha düşük yüzdeli “Karbamid Peroksit” içeren beyazlatma ajanları kullanılır. Hazırlanan şeffaf plak ve beyazlatıcı ajan içeren tüpler hastaya verilerek dişlerine nasıl uygulayacağı hekim tarafından anlatılır. Hasta, ilacı diş hekiminin önerileri doğrultusunda işlemi günde 2 defadan 2 hafta veya sadece geceleri uyurken 1-2 hafta uygular. Haftalık kontrollerle tedavinin nasıl gittiği izlenerek gereken değişiklikler yapılır. Hastaya hangi yöntemle beyazlatma uygulanacağına diş hekimi ve hasta birlikte karar vermelidir.

Beyazlatma işleminde başarı oranı nedir?

Yapılan araştırmalar özellikle çay, kahve, sigara ve yaşa bağlı renklenmelerde hastalarda tatmin oranının oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir. Ancak; ilaçlara veya aşırı floride bağlı “florozis” olarak isimlendirilen renklenmelerde çok iyi sonuçlar elde edilememektedir.

Diş beyazlığı ne kadar süre devam eder?

Kişiden kişiye değişen faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte, dişlerdeki beyazlık 3 ay ile 3-4 yıl arasında devam ediyor. Çay, kahve ve sigara kullanımı fazla olan bireylerde, kazanılmış olan beyazlığın ömrü daha kısa olmakla birlikte, diğer bireylerde beyazlığın ömrü çok daha uzun olabiliyor. Dişlerin tekrar eski renklerine dönmeden 6 ayda bir düzenli kontroller sağlanarak gerektiği takdirde beyazlatma işleminin 6 ayda veya yılda bir tekrarlanması, beyazlığın daha uzun ömürlü olmasını sağlamakta ve ikinci beyazlatmanın süresinin kısalması ve ekonomik açıdan da avantajlı olmaktadır.

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