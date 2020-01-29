Diane Kruger Stil İncelemesi

43 yaşındaki Alman oyuncu kuaförünün azizliğine uğradı. Kendisine yapılan ıslak saç modeli onun terli ve dağınık görünmesine neden oldu.

Diane fırfırlı tafta kumaş, fuşya ve çapraz dekolte kısımlı bir Prabal Gurung imzalı elbise giydi. Ayrıca, eski sezon bir New York etiketli mavi topuklu ayakkabı ve Tasaki ince küpeleriyle de aksesuarlarını tamamladı.

Kruger eski Hawai seyahat posterleri kapaklı kitap şeklinde bir çanta ile görünümünü tamamladı.

Bebek mavisi gözlerini, kahverengi göz farı ve maskara ile ön plana çıkardı.

Elbisesi ve aksesuarlarının birleşiminin güzel bir görünüm yarattığını düşünsek de Kruger’ın terli ve dağınık gösteren saç modelinin azizliğine uğradığını düşündüğümüzü söylemeden geçemeyeceğiz.