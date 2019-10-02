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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diadermine, LIFT+ Booster Serisini Tanıttı

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Diadermine, LIFT+ Booster Serisini Tanıttı

"Henkel’in yenilikçi cilt bakım markası Diadermine, ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen bir etkinlikte LIFT+ Booster serisini tanıttı. "

2 Ekim 2019 Çarşamba günü Ulus 29’da düzenlenen etkinliğe Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ, Sinem Güven, Siren Ertan, Şebnem Özinal, Billur Saatçi, Rüya Büyüktetik, Şirin Ediger, Akasya Asiltürkmen, Ezgi Avcı ve Etel Baler gibi ünlü isimler katıldı.

“Yaşının İyisi Ol” kitabının yazarı ve mentor Şah Yaycı’nın cilde güç katmanın püf noktalarını aktardığı bir söyleşiyle başlayan etkinlikte, Türk Henkel Cilt Bakım Kategorisi Marka Müdürü Hande Özusta, cildi güçlendiren ve canlandıran Yeni LIFT+ Booster serisini davetlilere tanıttı. 

Sadece Watsons mağazalarında ve Watsons.com.tr’de satışa sunulan ürünler, günlük bakım kremlerine 2 damla damlatılıp karıştırarak uygulanıyor ve cildi yenilemek ve kırışıklık görünümünü azaltmak için kremlere güç katıyor. LIFT+ Booster Serisi, günlük olarak kullanıldığında, güzellik ritüelini tamamlıyor ve ciltte gözle görülür bir sıkılaşma sağlıyor.

Dermatoloji alanında 115 yıllık uzmanlığa sahip Diadermine tarafından geliştirilen ve cildi pürüzsüzleştiren LIFT+ Hyaluron Booster, saf Hyaluron içeren formülündeki uzun süren ekstra nemlendirici etkisi ile cildin esnekliğini artırıyor ve kırışıklığı azaltıyor.

Cildi canlandıran LIFT+ C Vitamini Booster ise formülündeki C vitamini ile cildi çevre kirliliği, stres gibi yaşlandırıcı faktörlere karşı korumaya yardımcı oluyor. Aydınlık ve ışıltılı bir görünüm için cildi canlandırıyor. Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitliyor.

 

 

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