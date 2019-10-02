Diadermine, LIFT+ Booster Serisini Tanıttı
"Henkel’in yenilikçi cilt bakım markası Diadermine, ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen bir etkinlikte LIFT+ Booster serisini tanıttı. "
2 Ekim 2019 Çarşamba günü Ulus 29’da düzenlenen etkinliğe Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ, Sinem Güven, Siren Ertan, Şebnem Özinal, Billur Saatçi, Rüya Büyüktetik, Şirin Ediger, Akasya Asiltürkmen, Ezgi Avcı ve Etel Baler gibi ünlü isimler katıldı.
“Yaşının İyisi Ol” kitabının yazarı ve mentor Şah Yaycı’nın cilde güç katmanın püf noktalarını aktardığı bir söyleşiyle başlayan etkinlikte, Türk Henkel Cilt Bakım Kategorisi Marka Müdürü Hande Özusta, cildi güçlendiren ve canlandıran Yeni LIFT+ Booster serisini davetlilere tanıttı.
Sadece Watsons mağazalarında ve Watsons.com.tr’de satışa sunulan ürünler, günlük bakım kremlerine 2 damla damlatılıp karıştırarak uygulanıyor ve cildi yenilemek ve kırışıklık görünümünü azaltmak için kremlere güç katıyor. LIFT+ Booster Serisi, günlük olarak kullanıldığında, güzellik ritüelini tamamlıyor ve ciltte gözle görülür bir sıkılaşma sağlıyor.
Dermatoloji alanında 115 yıllık uzmanlığa sahip Diadermine tarafından geliştirilen ve cildi pürüzsüzleştiren LIFT+ Hyaluron Booster, saf Hyaluron içeren formülündeki uzun süren ekstra nemlendirici etkisi ile cildin esnekliğini artırıyor ve kırışıklığı azaltıyor.
Cildi canlandıran LIFT+ C Vitamini Booster ise formülündeki C vitamini ile cildi çevre kirliliği, stres gibi yaşlandırıcı faktörlere karşı korumaya yardımcı oluyor. Aydınlık ve ışıltılı bir görünüm için cildi canlandırıyor. Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitliyor.