Dermaplaning Uygulaması Nedir? Nasıl Uygulanır?
"Cildin derhal pürüzsüz, esnek ve canlandırıcı olmasını sağlayan, cildin en dış katmanlarına yerleşmiş ölü cilt hücrelerinin çıkarmak için yapılan basit ve güvenli bir prosedür olan Dermaplaning uygulaması konusunda Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran bilgiler verdi."
Dermaplaning nedir?
Bir kimyasal olmadan ciltteki ölü hücreleri temizleyip cildin parlamasını sağlayan dermoplaning uygulamasıyla cildin üst yüzeyini temizleyip daha alt katmanlara ulaşabilecek uygulamaları yapmak da kolaylaşır.
Dermaplaning nasıl uygulanır?
Dermaplaning, ölü hücreleri temizlerken, yüzdeki tüyler de temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşacık olur. Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir, öncesinde herhangi bir krem ya da ürün kullanılmaz, cilt kuru ve temiz olmalıdır.
Kesinlikle evde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ve doktor olmayan kişiler yapmamalıdır.
Dermaplaning uygulamasında makineler değil lazerle kesilmiş bıçaklar kullanılır. Cerrahi bıçaklar ancak bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
Uygulama sonrasında sanki güneşte kalmış gibi hafif kızarıklık olur, birkaç gün sonra parıldama etkisini görebilirsiniz. 6 haftada bir yaptırmanız tavsiye edilir.