Denizler Altındaki Büyülü Dünya Karaya Çıkarıldı!

Muhteşem bir gün geçirmek isterseniz, hemen buraya tıklayın ve 51 adet sergi tankında, 5 milyon litre suyun içerisinde 500’ün üzerinde türden yaklaşık 15 bin deniz canlısını görme fırsatını kaçırmayın.

Bu bir ilandır.

Sea Life İstanbul’da özel temalı alanlarda sunulan 15.000’i aşkın canlı çeşidini bir arada görmek ister miziniz? Bunlar arasında kum kaplanı, zebra, çekiçbaş gibi 15 farklı türdeki 60’ın üzerinde köpekbalığından oluşan, Türkiye’nin en geniş köpekbalığı ailesi ve en büyük 2 köpekbalığı da yer alıyor. Yine köpekbalığı ailesine mensup olan farklı türlerde, boyu 3 metrenin de üzerinde devasa vatozlar da Sea Life İstanbul’da ziyaretçilere merhaba diyor. Bu geniş okyanus tankı içerisinde yer alan diğer canlılar arasında ise türünün yaşı 570 milyon yıl olan at nalı yengeci ya da 1,5 metre uzunluğundaki dilleri ile Amazon yerlileri tarafından efsaneleştirilmiş arapaymalar gibi pek çok ilgi çekici tür bulunuyor. Ayrıca; doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye’nin ilk ve tek Bakanlık onaylı özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi ve neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda 83 metrelik Avrupa’nın en uzun okyanus tüneli de Sea Life İstanbul’da. Bu etkileyici deneyimi size özel indirimlerle yaşamak isterseniz, giriş biletlerinizi hemen alın.

Yağmur Ormanları’nın gizemli dünyasını keşfetmek, denizler altındaki büyülü dünyayı karada doyasıyla görebilmek için Sea Life İstanbul gezinizi hemen ayarların. Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir gün geçirmek için buraya tıklayın.

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