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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz Tuzunun Güzelliğe 7 Muhteşem Etkisi

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Deniz Tuzunun Güzelliğe 7 Muhteşem Etkisi

"Eğer güzellik reçetesini kendi hazırlamayı sevenlerdenseniz bu haber tam size göre. Çünkü bugün sizlere, artık hemen hepimizin mutfağında bulunan ve harika bir güzellik ürünü olan deniz tuzu hakkında şaşırtıcı bilgiler vereceğiz. İşte deniz tuzunun güzelliğe 7 muhteşem faydası..."

1. CİLT MASKESİ

Balın nemlendirici, temizleyici ve canlandırıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Peki bala deniz tuzu ilave etmeyi düşündünüz mü? Cildi rahatlatan, yağ oranını dengeleyen ve aynı zamanda tahrişi azaltan bir maske için 4 çay kaşığı bal ile 2 çay kaşığı ince öğütülmüş deniz tuzunu karıştırın. Temiz ve kuru cildinize hafifçe masaj yaparak uygulayın, 15 dakika bekledikten sınra durulayın.

2. KEPEK ÖNLEYİCİ 

Deniz tuzu, kepek pullarını çıkarmak ve saç derinizi temizlemek için mükemmeldir. Ayrıca kan dolaşımını artırır ve mantar büyümesini teşvik eden aşırı yağı emer. Saçlarınızı ayırın ve saç derinize birkaç çay kaşığı deniz tuzu ile yaklaşık 15 dakika boyunca ıslak parmaklarla masaj yapın. Ardından saçlarınızı yıkayın ve kepeklerle vedalaşın!

3. VÜCUT FIRÇALAYICI

Deniz tuzu ile cildinize peeling yapabilirsiniz. Deniz tuzu, cilde kaybettiği nemi geri kazandırır, cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. Yarım bardak zeytinyağı ile çeyrek bardak deniz tuzunu karıştırın. Karışımı duş öncesi cildinize sürün ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Çok sert olmamaya dikkat edin. Aksi halde cildinizi tahriş edebilirsiniz.

4. DİNLENDİRİCİ BİR ETKİ

Bu, listedeki en kolay ve en faydalı güzellik bakımı olabilir. Deniz tuzu içeren bir banyo, toksinleri, kiri emdiği ve cilt gözeneklerinizi derinlemesine temizleyebildiği için sizi birçok seviyede temizler. Deniz tuzu, şişkinliği azaltmaya yardımcı olan magnezyum ile de zengin olduğundan, küçük banyolarda şişmiş ayaklara yardımcı olmak için de kullanabilirsiniz. Küvetinizi ılık suyla doldurun, üç bardak kadar deniz tuzu ekleyin ve kendinizi küvete bırakın. 30 dakika kadar dinlenin. Yenilenmiş hissedeceksiniz. Daha rahatlatıcı bir etki için en sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla da ekleyebilirsiniz.

Deniz Tuzunun Güzelliğe 7 Muhteşem Etkisi

5. TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ

Deniz tuzu, tırnakları güçlendirici ve tırnak sorunlarını onarıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tırnaklardaki sararmaları ve lekeleri de yok eder. Bir miktar deniz tuzu ve limonu karıştırın. Tırnaklarınızı 10 dakika boyunca bu karışımda tutun. Ardından ellerinizi yıkayın ve nemlendirici sürün.

6. RAHAT BİR UYKU İÇİN

Araştırmalar deniz tuzunun oksitosin seviyesini yükselterek stres seviyelerini büyük ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Bu, depresyonla savaşan ve sizi mutlu, sakin ve rahat hissettiren bir hormondur. Çeyrek çay kaşığı deniz tuzunu bir bardak ılık su ile karıştırın ve uyumadan önce için. Rahat bir uykunun en basit yollarından biri. 

7. DOĞAL DİŞ BEYAZLATICI

Deniz tuzu ve kabartma tozu karışımı lekeleri çıkarmak ve dişlerinizin rengini parlatmak için harikalar yaratacaktır. İki çay kaşığı kabartma tozunu bir çay kaşığı deniz tuzu ile karıştırın, biraz diş fırçanıza koyun ve dişlerinizi fırçalayın. Aynı malzemeleri ılık suda çözerek doğal bir gargara da oluşturabilirsiniz.

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