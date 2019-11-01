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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda
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Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda

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Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda

"Hürriyet Kitap, Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap markalarıyla yayıncılık konusunda büyüyen Demirören Medya, Kitap Fuarı’nın bu yılki renkleri arasında yer alacak."

Yayıncılık konusunda son yıllarda gelişen ve büyüyen markalarıyla Demirören Medya, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın katılımcıları arasında olacak.

Hürriyet Gazetesi’nin 71 yıllık tecrübesini okuyucusuna sunduğu Hürriyet Kitap, Demirören Medya bünyesinde faaliyet gösteren markalar ve yeni yazar kadrosu ile toplumun her kesiminden okuyucuya her alanda içerikleriyle önemli eserlere imza atıyor. Hürriyet Kitap, Türkiye’de eksikliği göze çarpan prestij-koleksiyon, tarih-belgesel, inceleme-araştırma, ebeveyn-çocuk, seyahat, sanat, spor, sağlık gibi alanlarda ve her platformda okuyucusuna ulaşarak bilgi paylaşımı yapıyor.Türk Edebiyatı’nın ve basının duayen ismi Doğan Hızlan’ın yayın danışmanlığını yaptığı Hürriyet Kitap, seçkin yazar kadrosuyla toplumun ve özellikle genç kuşakların ihtiyaç duyduğu modern bilgi ve içeriğin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Demirören Medya’nın kitap yayıncılığı alanındaki girişimi, Hürriyet Kitap’ın yanı sıra Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap ile günden güne büyüyor.

Günümüz seyahat alternatiflerinden, dijital dünyanın rehberi niteliği taşıyan kitaplara; tarihe ışık tutan önemli araştırma çalışmalarından çocuk yayınlarına kadar geniş bir yelpazede Hürriyet Kitap, Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap tüm eserleriyle, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın katılımcıları arasında yer alacak.

Demirören Medya 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Salon 2 / 2605-A standında.

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