Dekorasyonda Turuncu Rengi Kullanmanın Yolları

Renkler hayatımızı etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve ev dekorasyonunda da renk seçimi çok önemlidir. Genellikle yaz rengi olarak bilinen turuncu artık her mevsimde evleri renklendiriyor. Dekorasyonda kullanacağınız turuncu rengi evinize pozitif enerji, canlılık ve neşe katacaktır.

MUTFAKTA TURUNCU

Turuncunun iştah açan öcelliği vardır, mutfağınızda kullanabilirsiniz. İster bir duvarı turuncu yapın isterseniz turuncu aksesuarlar ile renk katın. Sıcaklığı en çok hissettiren renklerden biri olan turuncu mutfağınıza sıcaklık katacaktır.

SALONDA TURUNCU

Turuncu rengini kullanırken dikkat etmeniz gereken şey orandır. Eğer oturma grubunuzu, yemek masanızı ya da koltuğunuzu turuncu seçecekseniz duvarınızı, perdenizi ve halınızı bej ya da açık düz bir renk tercih etmelisiniz.

Büyük bir köşe takımını turuncu seçmeden önce iyi düşünün, bir süre sonra gözünüzü yorabilir :)

AKSESUARDA TURUNCU

Belki de bu enerjik rengin en sık kullanımı aksesuarlarda oluyor. Evinizde köklü büyük bir değişim yapmadan da turuncu rengini kullanabilirsiniz. Turuncu dekorasyon tarzı için salonunuzda kullandığınız kırlentleri, yemek masasının sandalyelerinin minderlerini ya da çerçeve gibi objeleri turuncu seçebilirsiniz.