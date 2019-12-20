Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Atmanız Gereken Adım

Merdivenler ile barışın. İş yerinde asansöre binmenin ya da alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle çıkmanın kolay olduğunu biliyoruz, ancak merdivenleri kullanarak basit yoldan hareket edebilirsiniz. Merdivenleri kullanmak fazladan kalori yakmanıza ve kas oluşturmanıza yardımcı olur.

Mayonez yerine hardalı seçin. Mayonez aşırı derecede yağ içeren bir besin. Sos olarak mayonez yerine hardalı tercih ederseniz kendinize büyük bir iyilik yapmış olur, bedeninizi yağlardan korumuş olursunuz.

TV izlerken hareket edin. Televizyon karşısında oturmak, abur cubur yemeye neden olabiliyor. Akşam evde TV izlerken bir yandan da bekleyen çamaşırları katlayabilir ya da kitaplığınızın tozunu alabilirsiniz. Böylece aklınıza abur cubur yemek gelmeyecek hem de hareket etmiş olacaksınız.

Tatlı yerine meyve tüketin. Meyveler, tatlı isteğini azaltmak için oldukça sağlıklı bir yoldur. Canınız tatlı istediğinde kek ya da kurabiye yemek yerine bir porsiyon meyve tercih edin. İşe yaradığını göreceksiniz.

Tahıla yer verin. Tahıllar, besin değeri çok yüksek, kalorisi ise düşük besinlerdir. Beslenme listenizede tahıllara daha fazla yer açın.

Basit karbonhidratlardan kaçının. Basit karbonhidratlar kan şekerinin hızlı yükselmesini sağlar. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olur. Beyaz ekmek, beyaz makarna ve hamur işleri gibi basit karbonhidratlar yerine kepekli tahıllar, meyve ve sebzeleri tercih edin.

Dondurma yerine donmuş yoğurt. Hazır dondurmalar sandığınızdan çok daha fazla şeker, yağ ve tabii ki kalori içerir. Donmuş yoğurtlar artık pek çok yerde satılıyor. Onun dışında evde de yapabilir, içine istediğiniz meyveyi ekleyebilirsiniz. Böylece hem dondurma tadı alacak hem de gereksiz kalorilerden uzak durmuş olacaksınız.

İyi uyuyun. Beslenme bozukluğu ile düzensiz uyku arasında güçlü bir bağ vardır. Sağlıksız uyuyan bireyler, düzenli uyuyanlara göre daha fazla yeme eğilimi gösterir. Siz siz olun, günde 7-8 saat uyumayı ihmal etmeyin.